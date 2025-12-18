En vivo
JUDICIAL  / Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones

Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones

Es necesario imponer una “medida de aseguramiento de mayor intensidad”, dijo la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá al ordenar enviar a prisión a los exfuncionarios.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de dic, 2025
Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones

