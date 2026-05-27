Caso Lili Pink: SAE advierte decenas de solicitudes para cerrar locales y pérdida de muchos empleos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) encendió las alertas sobre el futuro de las tiendas Lili Pink y Yoi tras recibir decenas de solicitudes para cancelar contratos de arrendamiento en centros comerciales donde operan estos establecimientos. La situación surge en medio del proceso de extinción de dominio que adelanta el Estado contra Fast Moda S.A.S., empresa responsable de ambas marcas.



Según el comunicado oficial, la entidad ha recibido 87 solicitudes de empresarios y administradores de centros comerciales que buscan terminar anticipadamente los contratos de locales comerciales. Paralelamente, también se registran más de 20 requerimientos adicionales para aclarar detalles del proceso legal en curso.



Más de 250 personas que trabajan en Lili Pink perderían su empleo

La SAE advierte que estas decisiones podrían tener un fuerte impacto social, especialmente en el empleo, pues alrededor de 260 trabajadores dependen directamente de la operación de estas tiendas, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar.

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La eventual cancelación de contratos de estas personas pondría en riesgo su sustento y generaría consecuencias económicas relevantes para sus familias.

A este panorama se suma la presión de proveedores que han suspendido servicios clave —como los financieros, jurídicos y operativos— debido a la incertidumbre generada por el proceso judicial. Sin embargo, la SAE enfatiza que la empresa continúa funcionando bajo administración estatal, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), que busca garantizar la conservación de los activos y la continuidad del negocio.



Actualmente, un mandatario designado adelanta un diagnóstico integral de la compañía. El análisis abarca su situación financiera, contractual, laboral y productiva, con el objetivo de establecer si la operación es viable y definir acciones que permitan su sostenibilidad a mediano plazo.



En ese contexto, la SAE reiteró que la protección de los trabajadores es una prioridad institucional. Por ello, ha instalado mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo para buscar mecanismos que garanticen los derechos laborales y eviten despidos masivos.

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Finalmente, la entidad hizo un llamado a centros comerciales, proveedores y demás actores involucrados a actuar con responsabilidad y prudencia. "se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo. Por lo anterior, la SAE hace un llamado a los distintos actores involucrados para actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad social frente a las decisiones que puedan impactar la estabilidad de la operación y el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad económica".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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