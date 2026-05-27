Alertan sobre posible llegada de polvo del Sahara al Caribe colombiano: ¿cuándo afectaría al país?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó sobre el posible ingreso de polvo del Sahara al mar Caribe colombiano y al área insular del país. La entidad explicó la situación actual del fenómeno estacional y dio recomendaciones para los habitantes de las zonas que podrían verse afectadas en los próximos días.



Actualmente el fenómeno atmosférico se está desplazando sobre el océano Atlántico. "De acuerdo con los modelos de pronóstico y monitoreo internacional, podría tener influencia sobre algunos sectores del Caribe colombiano y el área insular durante los próximos días", se lee en un comunicado especial del Ideam en el que además aseguran que el polvo del Sahara podría alcanzar "sectores del Caribe colombiano y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre miércoles y jueves".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Ideam explicó que el "seguimiento se realiza mediante el análisis continuo de imágenes satelitales, modelos atmosféricos y herramientas especializadas de monitoreo de aerosoles y calidad del aire, con el fin de informar oportunamente a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier cambio en la evolución de este fenómeno". Este proceso lo hace con la información de monitoreo internacional como la suministrada por el servicio CAMS de Copernicus.



¿Qué es el polvo del Sahara?

De acuerdo con el Ideam, el polvo del Sahara, también conocido como la Capa de Aire del Sahara o Sarahan Air Layer (SAL, por sus siglas en inglés), "es una masa de aire muy seca y cargada de polvo procedente del Desierto del Sahara que ocurre especialmente a finales de la primavera, durante el verano y la etapa temprana del otoño, en el hemisferio Norte y se desplaza usualmente hacia el Oeste con una periodicidad que oscila entre 3 y 5 días".

Según el registro más reciente, la nube de polvo del Sahara se localiza al norte de Venezuela, en la parte posterior de la onda tropical No. 5. "La capa puede extenderse verticalmente entre los 1.500 a 6.000 m de altura en la tropósfera y está relacionada con grandes cantidades de aire muy seco y cargado de polvo (~50% menos humedad) y vientos fuertes (36 - 90 km/h). Estos vientos fuertes, o corrientes en chorros, se localizan entre 2000 y 4500 metros de altura, especialmente en las zonas central y occidental del Océano Atlántico Norte", agregó la entidad especializada en este monitoreo.

