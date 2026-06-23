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Caso Valeria Afanador: profesores del colegio donde desapareció la menor no aceptaron cargos

Dos docentes, uno de ellos encargado de la seguridad de la institución, fueron implicados en el proceso que adelanta la justicia.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Caso de Valeria Afanador: Fiscalía imputará a dos docentes por su muerte en colegio de Cajicá
Noticias Caracol

Los profesores Emelyn Fuentes y Danny Javier Ochoa no aceptaron el cargo que les imputó la Fiscalía en el marco del caso de Valeria Afanador, la niña con síndrome de down que desapareció el 12 de agosto de 2025 en el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en zona veredal de Cajicá (Cundinamarca). El ente acusador los señaló en audiencia como presuntos responsables del delito de homicidio culposo. Este nuevo capítulo de la investigación y acciones tomadas por el hecho ocurre pocos días después que la Gobernación de Cundinamarca cancelara la licencia de este establecimiento educativo.

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La investigación señala que la profesora Fuentes era encargada del cuidado de la menor de edad. Según Fiscalía, la docente dejó que Afanador saliera sola en horas de la mañana al patio donde fue vista por última vez por cámaras de seguridad de la institución educativa. Ochoa por su parte, era encargado de la seguridad en el colegio. Entre sus funciones de logística, estaba el revisar que no hubiera inconsistencias en el vallado que rodeaba al colegio. El ente judicial señala que Ochoa tenía conocimiento de la afectación que tenía la reja por donde salió Valeria Afanador.

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En el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos, Ochoa y Fuentes se declararon inocentes. Así las cosas, el ente acusador continuará con la investigación y se espera que en los próximos meses estas personas sean llamadas a juicio y que se radique un escrito de acusación.

NOTICIA EN DESARROLLO

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