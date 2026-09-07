Hombre es señalado de acosar, amenazar y herir a su exnovio en Armenia: lo enviaron a prisión

A la cárcel fue enviado un hombre identificado como Cristian Camilo Sánchez Ardila, señalado de agredir física y verbalmente a su exnovio durante y después de la relación que sostuvieron, informó la Fiscalía General de la Nación, que radicó un escrito de acusación contra el sujeto por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó.

Los hechos fueron denunciados en la ciudad de Armenia, en Quindío, donde el imputado habría hostigado, amenazado y agredido a su expareja, incluso frente a su familia. (Lea también: Hombre señalado de agredir a su mamá, hija y expareja fue enviado a prisión)



Agresiones empezaron cuando vivían juntos

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Sánchez Ardila y su víctima iniciaron una relación sentimental en julio de 2025 y cuatro meses después, en noviembre, decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, durante el tiempo que convivieron “se presentó un ciclo de violencia tanto verbal como física del hoy procesado, al parecer, contra su compañero”, indicó el ente acusador.

La relación duró menos de un año y terminó el pasado 9 de mayo. Fue en ese momento que la situación empeoró, pues, según la denuncia, el hombre denunciado empezó a perseguir y a agredir a su excompañero. El informe señala que el detenido iba al lugar de trabajo de su exnovio y también hasta la vivienda de la víctima. Fue acusado de golpear, insultar, amenazar de muerte e, incluso, en una ocasión, herir con arma cortopunzante a quien antes fuera su pareja.



El último hecho denunciado se registró el 20 de agosto. En ese entonces, el excompañero del agresor se dirigía desde su trabajo, en el barrio Granada, hasta su residencia, ubicada en el barrio Corbones de Armenia, e iba acompañado de su hermana. En ese trayecto, el imputado los habría perseguido y amenazado con un arma. (Lea también: A prisión en Bogotá, hombre que maltrató a expareja y le decía que no tenía miedo a ser denunciado)



POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL