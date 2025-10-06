En vivo
Condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por secuestro de Piedad Córdoba en 1999

Condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por secuestro de Piedad Córdoba en 1999

La decisión en su contra dada a conocer recientemente reveló que el condenado "sugirió al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil retener y asesinar a la exsenadora; y le entregó información privilegiada obtenida por el Departamento Administrativo de seguridad (DAS)".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 6 de oct, 2025
Piedad Córdoba.jpg
José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, y la exsenadora Piedad Córdoba. -
Fotos: Colprensa

