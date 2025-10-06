Condenan a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por secuestro de Piedad Córdoba en 1999

José Miguel Narváez, el exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue condenado a 28 años de prisión por un juez penal especializado de Medellín recientemente. La decisión se dio a conocer luego de que la Fiscalía mostrara las pruebas y argumentos necesarios para que se concluyera que el sujeto fue determinador en el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba Ruíz, el cual se llevó a cabo el 21 de mayo de 1999.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El fallo declaró a Narváez como responsable del delito de secuestro extorsivo agravado y estableció que el exsubdirector deberá cumplir la respectiva pena que se le impuso en un establecimiento carcelario, además de cancelar una multa de 3.499 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El condenado tampoco podrá ejercer "derechos y funciones públicas por 20 años".

La investigación, que fue orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y que contribuyó a que este caso fuera considerado delito de lesa humanidad, dio a conocer que José Miguel Narváez visitó a Carlos Castaño Gil, exjefe paramilitar, para proponerle el secuestro y posterior asesinato de Piedad Córdoba, al señalarla falsamente de ser colaboradora del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



"En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se conoció que Narváez Martínez visitó al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil y le propuso retener y asesinar a Córdoba Ruiz con la idea de que era colaboradora del ELN. Adicionalmente, le entregó información clasificada obtenida por el DAS para sustentar la petición", explica un comunicado de la Fiscalía.

Publicidad

Noticia en desarrollo...