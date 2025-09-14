En vivo
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / De perseguir a Pablo Escobar en el DAS a activista trans en EE. UU: la historia de Andrea Montañez

De perseguir a Pablo Escobar en el DAS a activista trans en EE. UU: la historia de Andrea Montañez

Andrea Montañez fue agente del DAS, integró el Bloque de Búsqueda para capturar a Pablo Escobar y hoy es activista trans en la Florida, Estados Unidos. Su vida es testimonio de valentía.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 14, 2025 08:49 p. m.
