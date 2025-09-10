ELN asesina a tres soldados: dos de ellos murieron por un ataque con dron

Tres soldados murieron en dos enfrentamientos distintos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) registrados en los departamentos de Norte de Santander y Bolívar, informaron este miércoles 10 de septiembre fuentes castrenses.

El primer enfrentamiento ocurrió en la tarde del martes en el caserío Las Delicias, del municipio de Tibú, en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Allí, tropas del Ejército se enfrentaron con guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

En los combates murió el soldado Yamid Araque Cely, oriundo de Floresta, Boyacá. “Entregó su vida en cumplimiento del deber, protegiendo a los colombianos. Un equipo interdisciplinario brinda apoyo integral a sus seres queridos en este difícil momento”, informó el Ejército.



Ataque con dron en Bolívar

El otro ataque se produjo en el caserío San Isidro, zona limítrofe entre los municipios de Santa Rosa y Morales, en el sur del departamento de Bolívar, donde guerrilleros del ELN lanzaron "artefactos explosivos improvisados" desde un dron contra tropas del Ejército.



Por las explosiones fallecieron los soldados Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, originarios de Oporapa y Tello, del departamento del Huila; en el ataque, otros cuatro militares resultaron heridos por las esquirlas.

El Ejército Nacional calificó la agresión de "acto infame" y denunció que constituye una violación del derecho internacional humanitario (DIH).

“Las operaciones militares adelantadas por la Décima Novena Brigada en el sur de Bolívar continúan de manera sostenida, con el propósito de contrarrestar el accionar delictivo de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades”, indicó la fuerza castrense.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN iniciaron conversaciones de paz en noviembre de 2022 en Caracas, pero desde hace un año esos diálogos están suspendidos por las acciones violentas de esa guerrilla.

El pasado julio, Petro consideró que las negociaciones de paz con el ELN estaban rotas por las constantes acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo y en otros lugares fronterizos con Venezuela.

La crisis en las negociaciones se acentuó en enero de 2025, tras una ofensiva del ELN en el Catatumbo contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en una disputa por el control territorial de esa vasta región.

Ese conflicto entre guerrillas deja cerca de un centenar de muertos y una crisis humanitaria por el desplazamiento de más de 60.000 campesinos de la zona.

Según la Defensoría del Pueblo, el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, principalmente en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

