ELN asesina a tres soldados: dos de ellos murieron por un ataque con dron

Otros cuatro militares resultaron heridos por las esquirlas en medio de los combates con el grupo guerrillero en dos regiones de Colombia.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:27 a. m.
Danier Felipe Muñoz Ortiz, Cristian Andrés Hernández Jiménez y Yamid Araque Cely -
Ejército Nacional