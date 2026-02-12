En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan a los cinco escoltas de la familia Rendón a 12 años de prisión por tortura

Condenan a los cinco escoltas de la familia Rendón a 12 años de prisión por tortura

Según el juez 4 de conocimiento de Antioquia, los cinco hombres golpearon y torturaron a dos empleados luego de señalarlos de participar en el supuesto hurto de una caja fuerte en la casa de la artista colombiana Greeicy Rendón y su padre, Luis Alberto Rendón.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 12 de feb, 2026
Escoltas de la familia Rendón.
Escoltas de la familia Rendón.
Suministrada

El juez 4 de conocimiento de Antioquia condenó a 12 años de prisión a Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelbert Cárdenas Torres, Brandon Steven Cruz Martínez, Giovanni Alberto Hernández Castro y Kevin Alexander Bernal Sánchez, escoltas de la familia de la cantante colombiana Greeicy Rendón, por el delito de tortura. Según el, los cinco hombres golpearon y torturaron a dos empleados luego de señalarlos de participar en el supuesto hurto de una caja fuerte en la casa de la artista.

Noticia en desarrollo.

