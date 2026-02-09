A la cárcel, presunto abusador de niña y bebé en Sogamoso: tenía videos y fotos de otros menores

Un hombre fue enviado a la cárcel por ser el presunto abusador de una niña y de un bebé en Sogamoso, municipio de Boyacá.

Además, las autoridades encontraron en su teléfono celular videos e imágenes en algunos de los cuales aparecían menores de edad que habrían sido vulnerados sexualmente.



El sujeto habría abusado de una niña durante varios meses

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el hombre, identificado como Yeison Tibavija Monroy, “habría sometido a diferentes vejámenes a una niña, quien para la fecha de los hechos tenía 12 años”, entre los años 2012 y 2013.

Por otro lado, el ente acusador informó que en julio de 2022, ese mismo sujeto presuntamente agredió sexualmente a un bebé de 9 meses.



Tenía más de 4 mil fotos en su celular con contenido inapropiado

Las autoridades revelaron que en el teléfono móvil de Tibavija Monroy fueron encontrados 10 videos y 4.551 fotografías. Entre las imágenes hallaron 365 en las que se observa a otros menores de edad, distintos a los que presuntamente abusó, en diversas actividades sexuales.



El contenido explícito que involucraba a niños, niñas y adolescentes fue descubierto entre noviembre y diciembre de 2025, durante requerimientos realizados por unidades de la Policía Nacional.



La Fiscalía indicó que aparte de estas imágenes, obtuvieron “otras evidencias y elementos materiales probatorios contra el sujeto, que fue capturado.

Un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y pornografía con personas menores de 18 años, cargos que Tibavija Monroy no aceptó.

Un juez de control de garantías ordenó que el hombre deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se resuelve su situación judicial.

También en Sogamoso, recientemente se conoció la condena contra el primo de la niña Sarita Michel Vargas por el delito de desaparición forzada agravada. En un fallo de segunda instancia, el joven fue condenado a 27 años y 7 meses.

No obstante, aún avanza en su contra un proceso por feminicidio agravado, cargo que no aceptó por el crimen de la niña de 11 años.



Condena contra abusador y feminicida de una niña

A mediados de enero de 2026, en Boyacá, se conoció también la sentencia contra Daniel Zambrano por el abuso, homicidio y desaparición en Chiquinquirá de la niña Laura Valentina Páez, de 9 años. El fallo quedó en firme porque ninguna de las partes en el caso interpuso recursos.

