Fijan fecha para audiencia de imputación contra Juliana Guerrero por títulos de Fundación San José

La Fiscalía General de la Nación fijó la fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero por las irregularidades en los títulos profesionales que le fueron otorgados por la Fundación San José a mediados de 2025.

El ente acusador también presentará cargos contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de dicha universidad. (Lea también: Así va investigación a Fundación San José tras caso de Juliana Guerrero, según Mineducación)

Ambos deberán responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, tras confirmarse que se graduó como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y como contadora pública sin haber presentado las pruebas Saber Pro y Saber TyT, requisitos obligatorios para ser profesional.



Además, la representante Jennifer Pedraza, quien fue la que destapó el escándalo, reveló después que aunque Juliana Guerrero se graduó el primero de julio de 2025, le pagó a la Fundación San José los derechos de grado y matrículas por las dos carreras en fechas posteriores a esas fechas. Consignó cerca de 8 millones de pesos.



Imputación a Juliana Guerrero será el 27 de febrero

La Fiscalía indicó que la joven acreditó esos títulos profesionales “para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el Sigep para el mes de agosto de 2025 y expedido el primero de julio sin el lleno de requisitos legales”.



Recalcó que Guerrero “no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta lo acreditado en la investigación”.

La Fiscalía señaló que en la inspección judicial “se evidenciaron otras situaciones similares” en la Fundación San José, diciendo que son “varios títulos”, pero sin ofrecer cifras oficiales. Jennifer Pedraza había asegurado en enero pasado que serían por lo menos 779 los títulos con irregularidades.

Al conocer el llamado del ente acusador contra Juliana Guerrero, la parlamentaria Pedraza expresó: “¡POR FIN! A raíz de mi denuncia penal, la fiscalía pide detención e imputa cargos por falsedad en documento público y fraude procesal contra Juliana Guerrero y Luis Gutiérrez. A esto vinimos al Congreso: a destapar ollas podridas de corrupción y a legislar para la gente”.

Según la legisladora, la joven, que inicialmente trabajó en el Ministerio del Interior, sigue en el Consejo Superior de a Universidad Popular del Cesar por designación del gobierno, pese a las denuncias en su contra.

El otro investigado por lo ocurrido con Juliana Guerrero es Luis Carlos Gutiérrez Martínez, a quien la universidad destituyó en septiembre de 2025, además de dar por terminado el vínculo laboral de su equipo de trabajo directo. (Lea también: Fundación San José toma medidas “drásticas y definitivas” tras polémica con Juliana Guerrero)

La Fiscalía indicó que él era “la persona encargada de expedir estos títulos” y tenía “las facultades que delega el Ministerio de Educación”.

