Nioh 3 | RESEÑA: Acción brutal que roza la perfección

Nioh 3 representa el intento más ambicioso de Team Ninja por evolucionar su propia fórmula sin perder identidad. Desde el primer combate queda claro que no estamos ante un simple refinamiento de Nioh 2, sino ante una entrega que quiere expandir el alcance de la serie tanto en diseño como en profundidad mecánica.

Para quienes no han jugado las entregas anteriores, la experiencia puede resultar abrumadora. El juego lanza sistemas, árboles de habilidades, estadísticas, mejoras, espíritus guardianes y combinaciones de armas con una intensidad que no da mucho respiro. Sin embargo, detrás de esa densidad hay uno de los sistemas de combate más sólidos y satisfactorios dentro del género.

Nioh siempre ha sido el Soulslike que decidió no parecerse del todo a Dark Souls. Y en esta tercera entrega esa diferencia es más evidente que nunca.



Combate: samurái o ninja, tú decides



La gran novedad de Nioh 3 es la posibilidad de alternar instantáneamente entre dos estilos de combate: Samurái y Ninja, con solo presionar un botón. No es un simple cambio cosmético ni una variación menor. Son dos enfoques completamente distintos.

El estilo Samurái mantiene la esencia clásica de la saga: gestión de Ki, posturas, defensa estratégica y control del ritmo del combate. Es técnico, metódico y exige precisión.

El estilo Ninja, en cambio, es más agresivo y veloz. Permite ataques rápidos, uso intensivo de herramientas como bombas y shurikens, y prioriza el posicionamiento y el daño explosivo. Es un estilo más frágil, casi de “glass cannon”, pero increíblemente satisfactorio cuando se domina.

El estilo Samurái Cortesía: Team Ninja

La clave está en aprender cuándo usar cada uno. Hay enemigos que parecen diseñados para castigar el juego defensivo, mientras que otros exigen paciencia y lectura de patrones. En enfrentamientos avanzados, cambiar de estilo en medio del combate no solo es útil: es necesario.

Esto eleva la profundidad del sistema a niveles muy por encima de otros Soulslike. Mientras que en Elden Ring puedes completar buena parte del juego apoyándote en un arma fuerte y una build estable, en Nioh 3 el diseño incentiva a usar todo el arsenal. No hacerlo es ponerse en desventaja.



Dificultad exigente pero justa

Nioh 3 mantiene su reputación de juego duro. Los primeros jefes ya ponen a prueba reflejos y comprensión mecánica, pero rara vez cruzan la línea de lo injusto.

El nuevo contenido como las áreas llamadas Crucible lleva esa dificultad aún más lejos. Allí se introduce un sistema donde recibir daño puede afectar permanentemente tu vida hasta que derrotes enemigos o uses recursos específicos. Es una propuesta pensada claramente para veteranos y jugadores que disfrutan el reto extremo.

Eso sí, el juego ofrece libertad para experimentar. Permite respec ilimitado, algo fundamental considerando la enorme cantidad de armas y habilidades disponibles. Esta decisión ayuda a reducir la frustración y fomenta la exploración de builds.



Diseño de mundo: del pasillo al “open field”

Otro cambio importante es el diseño de mapas. Nioh 3 abandona parcialmente la estructura lineal de entregas anteriores para adoptar un modelo que el estudio denomina “open field”.

No es un mundo abierto al estilo Elden Ring, pero sí ofrece zonas amplias con exploración libre, misiones secundarias, mini jefes, secretos y coleccionables. Cada período histórico presenta su propio mapa grande, lo suficientemente extenso como para justificar viaje rápido, pero sin llegar a sentirse abrumador.

estilo Elden Ring Cortesía: Team Ninja

La exploración es constante y generalmente recompensada. Nuevas habilidades, equipo o espíritus guardianes esperan al jugador curioso. Aunque algunas actividades pueden volverse repetitivas, el cambio de estructura le da aire fresco a la saga.



Historia: más interesante, pero no protagonista

La narrativa nunca ha sido el punto fuerte de Nioh. En esta ocasión se plantea un conflicto entre el protagonista personalizable, Takechiyo, y su hermano Kunimatsu, con una rivalidad por el puesto de shogun.

La historia mezcla hechos históricos con elementos sobrenaturales, demonios Yokai y viajes en el tiempo. Aunque tiene momentos interesantes y un arranque prometedor, no siempre logra sostener el ritmo. Fuera del tramo final, no alcanza un impacto realmente memorable.

No es un desastre narrativo, pero tampoco el motivo principal para jugarlo. El corazón del juego sigue siendo su combate.



Gráficos: correctos, pero no sorprendentes

Visualmente, Nioh 3 es irregular. En configuraciones altas puede verse sólido, con buen alcance de dibujado e iluminación competente. Sin embargo, muchos materiales y texturas lucen más cercanos a una producción de finales de la era PS4 que a un verdadero salto generacional.

buen alcance de dibujado Cortesía: Team Ninja

En consolas PS5 y PS5 Pro existen dos modos: Priorizar FPS (60fps) y Priorizar Resolución (30fps). El modo de 60fps es claramente el recomendado para un juego tan rápido.

La versión PS5 Pro mejora la claridad gracias al uso de PSSR, reduciendo ghosting y mejorando estabilidad de imagen, aunque introduce algunos artefactos propios y problemas de parpadeo cuando cambia la resolución dinámica.

Persisten detalles técnicos como pop-in de sombras y geometría, así como problemas con reflejos en pantalla (SSR). Nada rompe la experiencia por completo, pero sí le resta pulido.



Rendimiento en PC y portátiles: el gran punto débil

Si en consola la experiencia es irregular, en PC puede ser problemática incluso en equipos potentes. Se reporta dificultad para mantener 60 FPS estables aun con reescalado activo y ajustes gráficos moderados.

El título no permite desbloquear la tasa de cuadros más allá de ciertos límites sin recurrir a técnicas adicionales como generación de frames. Además, existen caídas inesperadas de rendimiento, problemas de frame pacing y stutter en algunas zonas.

En PCs portátiles como Steam Deck o ROG Ally, el rendimiento puede ser directamente insuficiente. Es un juego que demanda estabilidad para reaccionar en milisegundos, y cualquier bajón se siente más que en otros géneros.

Este es, sin duda, el talón de Aquiles de Nioh 3.



Sonido y presentación

El apartado sonoro cumple con solidez. Las actuaciones de voz están bien producidas y las cinemáticas muestran un mayor cuidado que en entregas anteriores. La música acompaña con intensidad los combates, reforzando la tensión de los enfrentamientos contra jefes.

No es una banda sonora icónica, pero sí efectiva.



Conclusión

Nioh 3 es probablemente la versión más completa y ambiciosa de la saga. Su sistema de combate alcanza un nivel de profundidad difícil de igualar dentro del género. La incorporación del estilo Ninja transforma completamente la dinámica y amplía el abanico estratégico.

Sin embargo, su complejidad puede intimidar a nuevos jugadores y sus problemas técnicos impiden que alcance un nivel verdaderamente sobresaliente.

Calificación Nioh 3 VolkGames

