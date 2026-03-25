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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Condenan al exsenador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir

Condenan al exsenador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir

El exsenador está implicado en el entramado de corrupción llamado Las marionetas, que buscaba favorecer con millonarios contratos a congresistas e involucró al exdirector de Prosperidad Social, Pierre García.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Ciro Alejandro Ramírez
Ciro Alejandro Ramírez.
Colprensa

La Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al exsenador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez a 23 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Esto en el marco de la investigación de un caso llamado 'Marionetas', relacionado con el despido de una contratación regional. El excongresista podrá apelar a esta decisión, por lo que la condena quedará en firme hasta que se agoten todas las instancias judiciales.

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