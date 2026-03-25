Condenan al exsenador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por el delito de concierto para delinquir

La Sala Especial de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este miércoles al exsenador del Centro Democrático Ciro Alejandro Ramírez a 23 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. Esto en el marco de la investigación de un caso llamado 'Marionetas', relacionado con el despido de una contratación regional. El excongresista podrá apelar a esta decisión, por lo que la condena quedará en firme hasta que se agoten todas las instancias judiciales.

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