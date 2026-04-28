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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / CPI aceptó denuncia contra ‘Iván Mordisco’ por delitos de lesa humanidad, dijo presidente Petro

CPI aceptó denuncia contra ‘Iván Mordisco’ por delitos de lesa humanidad, dijo presidente Petro

El mandatario colombiano añadió que pidió que se extienda el proceso a alias Marlon, señalado del atentado en la vía Panamericana, en Cajibío, que dejó 21 personas muertas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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CPI aceptó denuncia contra ‘Iván Mordisco’ por delitos de lesa humanidad, dijo presidente Petro
Presidencia de la República/Captura de pantalla

El presidente Gustavo Petro reveló que la Corte Penal Internacional (CPI) admitió la denuncia contra alias ‘Iván Mordisco’ para la apertura de una investigación preliminar por delitos de lesa humanidad.

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El mandatario mostró el documento de la denuncia durante la alocución que realizó el lunes 27 de abril, tras la oleada de ataques en Valle y Cauca que han sido atribuidos a las disidencias de este criminal, líder del Estado Mayor Central (EMC) y por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

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