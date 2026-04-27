La razón por la que la Fiscalía pidió cárcel para Nicolás Petro, hijo del presidente

La Fiscalía General de la Nación pidió el arresto contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La entidad ordenó el arresto argumentando que Petro Burgos ha incumplido con la asistencia a algunas de las audiencias en su contra.



Petro Burgos es acusado por la Fiscalía de delitos como celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. La entidad aseguró que el procesado ha estado viajando a varias ciudades de la costa colombiana. El juez va a revisar la petición y tiene cinco días hábiles para responder. Asimismo, la audiencia fue suspendida y se reanudará el 7 mayo.

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