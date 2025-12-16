Detalles de la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González, prófugo e investigado en caso UNGRD

Se conocieron imágenes de una parranda vallenata en la que estuvo Carlos Ramón González, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que está siendo investigado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y de quien hay una circular roja de Interpol para capturarlo, pues se encuentra en Nicaragua.

Según W Radio, medio que difundió la información, se trata de un evento agendado para el pasado 11 de diciembre y promocionado por la Cancillería de Colombia, organismo que habría puesto el artista invitado durante la noche. González se ve bailando en el Teatro Nacional de Nicaragua, llamado la Noche Vallenata.



En la imagen de promoción de la fiesta se aprecia que los artistas invitados fueron los músicos Albeiro González y Camerata Bach, se llevó en el Salón Cristales, uno de los más lujosos del Teatro Nacional Rubén Darío y fue citada a las 7:00 de la noche. El evento era de entrada libre y tuvo más de 200 asistentes. Cuando se terminó, en horas de la madrugada, Carlos Ramón González salió del recinto y se trasladó a su domicilio. Es importante recordar que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó el asilo político.



La Embajada en Nicaragua fue consultada por W Radio, pero no dio una respuesta. Asimismo, desde la Cancillería tampoco se han pronunciado al respecto.

Carlos Ramón González, otro de los protagonistas del escándalo de la UNGRD y que está prófugo de la justicia, fue captado en Managua, Nicaragua, en una fiesta promovida por la Cancillería colombiana y la embajada de Colombia en ese país.



¿Por qué Carlos Ramón González está en Nicaragua?

Se conoce que el exdirector del Dapre viajó a territorio nicaragüense en noviembre del año pasado, en un momento en que su nombre empezaba a sonar entre los implicados del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

(UNGRD), por, supuestamente, haber ofrecido coimas a través de contratos a distintos congresistas con el fin de que el legislativo aprobara las reformas planteadas por el Gobierno Nacional.

Al parecer, González habría renovado su residencia en ese país con la ayuda de la rama ejecutiva, pese a que ya había un proceso abierto en su contra por ese escándalo. Tras haberse presentado esta situación, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, solicitó “formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites de extradición del exdirector de Dapre desde Nicaragua".

Incluso, el presidente Gustavo Petro indicó en su momento que iba a solicitar la entrega del exfuncionario, en caso de que fuera residente en el país centroamericano. "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país", dijo el mandatario.

Nicaragua, por su parte, negó dicha solicitud y le concedió asilo político a González, argumentando que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios Internacionales".

Cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación señala a González como autor intelectual, actuando con dolo, de tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. De acuerdo con el ente acusador, el exdirector del Dapre buscaba darle coimas a diferentes senadores y representantes de la Cámara a cambio de la aprobación de reformas del gobierno Petro. De ser hallado culpable de todos, podría enfrentar una condena superior a tres décadas en prisión.

