ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
JUDICIAL  / Detalles de la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González, prófugo e investigado en caso UNGRD

Detalles de la fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González, prófugo e investigado en caso UNGRD

Se trataría de un evento promocionado por la Cancillería de Colombia en Nicaragua, donde Carlos Ramón González se encuentra a pesar de que hay una circular de Interpol en su contra.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de dic, 2025
Carlos Ramón González

