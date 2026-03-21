Esto se sabe de 'Yako', enlace clave con la Segunda Marquetalia en el atentado contra Miguel Uribe

Las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, el último condenado por el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, revelaron un nuevo nombre que estaría involucrado en el atentado, y que sería quien tiene comunicación directa con miembros de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Se trata de Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, a quien 'El Viejo' conoció mientras estuvo preso en la cárcel La Picota de Bogotá.

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Pérez Marroquín comentó que este hombre lo habría recomendado para una "entrevista de trabajo" con alias El Zarco Aldinever, líder de la Segunda Marquetalia que falleció en agosto del año pasado tras una emboscada con explosivos de la guerrilla del ELN cerca de la frontera colombo-venezolana. Esta "entrevista" tuvo lugar las afueras de Cúcuta, Norte de Santander.

"Él ('El Zarco Aldinever') estaba de civil, me acuerdo que no tenían armas largas visibles en ese momento, por eso se me hizo extraño eso, porque yo sabía que era gente de la guerrilla (…) él cuando se me presenta me dice 'yo soy El Zarco', y me dijo que estuviera tranquilo que yo estaba recomendado por 'Kendry' ", contó alias El Viejo.



Ahora bien, alias Yako tendría una cercana relación con 'El Zarco Aldinever', pues es un desmovilizado de las Farc y compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en mayo de 2022. Sin embargo, al parecer luego decidió retomar las armas junto con el grupo criminal de la Segunda Marquetalia. Un juez de control de garantías avaló la orden de captura en su contra, según Blu Radio, y las autoridades le siguen la pista para dar con su paradero.



Así fue el plan para atentar contra Miguel Uribe, de acuerdo con 'El Viejo'

El ahora condenado aseguró que con 'El Zarco Aldinever' hablaron "poco tiempo", pero que el disidente le comentó que "eran vueltas de alto calibre". La primera labor de inteligencia antes del atentado fue ir a un evento del precandidato Miguel Uribe en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. Allí, 'El Viejo' le tomó una foto y se fue.



Luego, se puso en contacto con alias Chipi y Katherine Martínez, dos de los implicados como autores materiales del atentado. De hecho, reveló que le ofrecieron a él y a Martínez 1.000 millones de pesos para ejecutar el delito. "Desde el comienzo, siempre se dijo que cuando el senador estuviera muerto se pagaba la vuelta, que heridos no se pagan; por esa razón no se pagó nada (…) siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry porque era la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia, esa orden se tenía que ejecutar si o sí", aseguró.

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El ataque ocurrió el 7 de junio de 2025, durante la intervención del político en el parque El Golfito de Modelia. 'Chipi' y Katherine informaron cada movimiento a través de videollamada. Cuando el menor que fue instrumentalizado en el plan criminal le disparó al precandidato, 'Chipi' llamó a 'El Viejo' a decirle: "Listo, ya fue". Sin embargo, el ahora condenado se encontró con alias Yako tiempo después en el centro de Bogotá, quien le dijo que el trabajo "quedó mal", y agregó: "La intención fue buena porque sí le pegaron, pero usted sabe que eso tiene que haber quedado hecho".

Estos son solo algunos detalles de la extensa declaración de alias El Viejo, quien fue condenado a 22 años de cárcel, tras lograr una negociación con la Fiscalía. La defensa de la familia del precandidato pidió celeridad en las investigaciones para que se logre la captura de los autores intelectuales del asesinato.

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*Con reportería de Catalina Vargas, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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