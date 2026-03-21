Revelaciones de 'El Viejo' sobre rol que tendría Segunda Marquetalia en atentado contra Miguel Uribe

Noticias Caracol conoció la declaración completa de alias El Viejo, condenado por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este hombre es responsable de la organización y coordinación del crimen. En su confesión reveló que fueron las disidencias de la Segunda Marquetalia quienes dieron la orden de asesinar al entonces senador, entre otros detalles.

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Sus declaraciones duraron alrededor de cuatro horas y media, durante las cuales alias El Viejo entregó la minucia de lo que fue el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio de 2025. El ahora condenado contó cómo fue contratado por un hombre llamado Kendry Tellez Álvarez, alias Yako, a quien conoció mientras estuvo preso en la cárcel La Picota. Este hombre era el enlace con la Segunda Marquetalia.

El primer paso de su contratación, se dio con lo que él denominó una "entrevista de trabajo" que tuvo con alias El Zarco Aldinever, líder de esta disidencia. El punto de encuentro fue a las afueras de Cúcuta. "Él estaba de civil, me acuerdo que no tenían armas largas visibles en ese momento, por eso se me hizo extraño eso, porque yo sabía que era gente de la guerrilla (…) él cuando se me presenta me dice 'yo soy El Zarco', y me dijo que estuviera tranquilo que yo estaba recomendado por 'Kendry' (…) Hablamos poco tiempo, ya que la entrevista no fue muy larga, solo decía que eran vueltas de alto calibre y me dijo: 'Ya sabemos quién es usted' ".



Después de este encuentro y con la orden de alias El Zarco en firme, se dio la primera labor de inteligencia en un evento del precandidato en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Allí alias El Viejo hizo presencia e identificó al entonces senador y a su esquema de seguridad. "Yo llegué allá temprano, y sí se veía movimiento de gente por el parque (…) yo entré y ahí le ponían a uno una manilla como de asistencia y me senté en una silla atrás", relató el condenado



Indicó que ese día en un punto del evento "la gente empezó a hacer alboroto" por la llegada del candidato Miguel Uribe, quien venía con unos tres escoltas. "El man hizo su charla... yo me quedé harto rato, hasta que terminó la intervención del man, cuando iba pasando yo le tomé una foto cerquita porque todo el mundo le estaba tomando fotos, y yo esa foto la guardé", relató.



Así fue el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Una vez realizada la inteligencia a Uribe Turbay, el atentado se iba a ejecutar en un evento del precandidato en el barrio Villa Amalia, occidente de Bogotá. Sin embargo, este se frustró porque no se presentó el precandidato, por lo que el ataque se movió días después al parque El Golfito, en Modelia.

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Ese sábado 7 de junio, cuenta 'El Viejo', alias Chipi y Katherine, dos de los implicados como autores materiales del atentado, informaron cada movimiento por videollamada. Minutos antes, está fue la conversación: "Ella si me llamó por videollamada y me dice: 'Ya estamos y hay movimiento”. Yo le digo 'Bueno, hágale'. En ese momento ella estaba dentro del carro con 'Chipi', y el menor y ella me preguntan algo del arma. Yo le dije que no tenía que hacerle nada porque no tenía seguro, porque la pistola tenía un sistema de ráfaga que se le modificó de la original, y 'Chipi' me dice que eso se le suelta de la mano al chino que iba a disparar por esa ráfaga. Me dice que la va a poner tiro a tiro... le digo que lo haga como quiera, pero que lo haga, y me desconecto de la videollamada. Después al rato me marcó 'Chipi' y me dijo: 'Listo, ya fue' ”.

Sin embargo, el resultado para los criminales no fue el esperado, cómo lo cuenta alias El Viejo. Aseguró que se encontró con alias Yako en Candelaria la nueva, en una panadería, y él hombre, "bravo", le dijo: "Hermano, eso quedó mal... la intención fue buena porque sí le pegaron, pero usted sabe que eso tiene que haber quedado hecho. Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man no se muera”.

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Estos son solo algunos detalles de la extensa declaración de alias El Viejo, quien fue condenado a 22 años de cárcel, tras lograr una negociación con la Fiscalía. La defensa de la familia del precandidato pidió celeridad en las investigaciones para que se logre la captura de los autores intelectuales del magnicidio.

*Con reportería de Catalina Vargas, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

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