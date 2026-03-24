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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía abre iniciativa investigativa por denuncia contra periodistas por presunto acoso

Fiscalía abre iniciativa investigativa por denuncia contra periodistas por presunto acoso

La decisión se conoce tras el comunicado de Caracol Televisión en que se anunció la activación de protocolos internos después de haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. El ente investigador, además, reasignó a la fiscalía tercera delegada ante la Corte Suprema la investigación por injuria y calumnia contra Lina Marcela Castillo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Fiscalía habilita correo para recibir denuncias de acoso y anuncia "iniciativa investigativa"
Fiscalía General de la Nación.
Colprensa/Fiscalía

El pasado viernes, Caracol Televisión emitió un comunicado en el que anunció la activación de los protocolos internos después de haber recibido denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. La compañía informó que adelanta las investigaciones correspondientes garantizando el debido proceso a las partes involucradas, priorizando a las víctimas y garantizando su confidencialidad por respeto a las familias.

A raíz de esta acción de la compañía, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que informa que decidió abrir una "iniciativa investigativa" en atención a estas denuncias y las que se han conocido en las últimas horas en las redes sociales. El ente también advirtió que habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir denuncias, coordinar las investigaciones y brindar las garantías de protección a las víctimas.

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En este mismo comunicado, la Fiscalía dijo que le reasignó a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema la investigación por injuria y calumnia contra la integrante de la Colombia Humana Lina Marcela Castillo, quien en su momento denunció al entonces concejal de Bogotá y hoy director de RTVC, Hollman Morris, por presunto acoso sexual. De acuerdo con la Fiscalía, la reasignación busca que se adopten en este proceso lineamientos de abordaje de casos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.

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