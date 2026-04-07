Fiscalía citará a imputación de cargos a alias Calarcá y que se fijará la fecha con celeridad

En un encuentro de más de 5 horas, delegados de la Fiscalía General de la Nación y de la Alta Consejería para la Paz determinaron mantener la suspensión en la orden de captura de Alexander Díaz, alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.

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La reunión se dio este lunes luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo había pedido levantar la medida luego de que la Unidad Investigativa de Noticias Caracol revelara archivos que demostrarían el alto grado de infiltración y de informantes que tiene ‘Calarcá’ en

instituciones del Estado.

Este martes, la fiscal Camargo anunció -en entrevista con Caracol Radio- que en la mañana se dejó radicado en el despacho del presidente Gustavo Petro dos situaciones formales. La primera involucra a ‘Calarcá’, pues se le pidió al mandatario que levante la condición de miembro representante del grupo por incumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, se pueda retomar la orden de captura en su contra.



De acuerdo con la fiscal Camargo, se han podido documentar presuntos delitos de alias Calarcá luego de que fuera nombrado vocero en diálogos de paz total con el grupo armado, en enero del 2025.



La funcionaria también señaló que se llevó un segundo radicado al despacho presidencial, el cual tiene que ver con tres integrantes de las disidencias del frente 33 en el Catatumbo, quienes se encuentran imputados por delitos de lesa humanidad. Se trata de homicidios, desplazamientos y reclutamiento de menores, conductas que -de ninguna manera- se compadecen con la calidad de miembros representantes de un grupo armado.

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Una tercera decisión, señaló Camargo, tiene que ver con citar formalmente a alias Calarcá a una audiencia de imputación de cargos por esas conductas que ya mencionó. “Tenemos evidencia en los medios electrónicos que se incautaron en el retén. Otras derivadas en investigaciones que hemos realizado”, anotó.

Añadió que la fecha de audiencia se va a realizar con celeridad y espera que el presidente Petro se pronuncie rápidamente sobre la

solicitud.

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