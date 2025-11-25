En vivo
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Fiscalía radicará solicitud de imputación contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Fiscalía radicará solicitud de imputación contra el exministro Ricardo Bonilla por caso UNGRD

Testimonios de su antigua asesora, María Alejandra Benavides, salpican a Bonilla, exministro de Hacienda del gobierno Petro.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 25 de nov, 2025
Ricardo Bonilla
