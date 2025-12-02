En vivo
JUDICIAL  / Fiscalía solicita medida de aseguramiento en cárcel para Nicolás Petro Burgos

Fiscalía solicita medida de aseguramiento en cárcel para Nicolás Petro Burgos

La fiscal del caso hizo la solicitud argumentando que el hoy señalado "conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas, ya que tenía la capacidad de comprender su ilicitud".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 2 de dic, 2025
EN VIVO | Se reanuda audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro
Nicolás Petro -
AFP

