Fiscalía solicita medida de aseguramiento en cárcel para Nicolás Petro Burgos

En medio de la audiencia contra Nicolás Petro que se lleva a cabo este martes 2 de diciembre, la fiscal del caso solicitó imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión intramural (en establecimiento carcelario) contra el hoy señalado. Lo anterior, según se argumentó, se debe a que Petro Burgos habría actuado para favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico. El hombre, según la fiscal, "conocía lo que estaba haciendo al momento de ejecutar las conductas ya que tenía la capacidad de comprender su ilicitud".

Al respecto, la fiscal también expuso una nueva situación en la que, según ella, Nicolás Petro habría accedido a información privilegiada, clasificada y prohibida al público; según ella, esto también estaría comprometiendo la integridad del proceso. Y es que, según la fiscal, el hombre habría hecho llegar a su despacho un poder firmado por él mismo en el que se refería a una noticia criminal en la que el señalado todavía no aparecía como vinculado, lo que le hizo creer a la mujer que el hoy procesado estaría accediendo a información reservada, poniendo en riesgo el avance del caso.



¿Cuáles son los delitos por los que se señala Nicolás Petro?

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, actualmente es señalado de cinco delitos: peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, celebración indebida de contratos y tráfico de influencias.

Petro Burgos, por su parte, niega las conductas punibles. En una entrevista con la revista Cambio, reconoció haber cometido errores, pero defendió la legalidad del dinero recibido, afirmando: “Siempre he reconocido que cometí errores, pero no las conductas punibles a las que me han llevado. No hay enriquecimiento ilícito por una sencilla razón: los dineros que recibí son lícitos y lo hemos demostrado”.



El caso se originó en 2023 tras la acusación de la Fiscalía de que Petro Burgos había recibido fondos de personas cuestionadas:



Samuel Santander Lopesierra (alias Hombre Marlboro ), condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

(alias ), condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso 'Turco' Hilsaca.

Según la investigación, una parte de estos fondos presuntamente estaba destinada a la campaña presidencial de su padre. Sin embargo, Petro Burgos insiste en que el hoy presidente no tenía conocimiento del dinero que él recibió.

Sobre este punto, Nicolás Petro Burgos citó a la Fiscalía en su defensa, indicando en la misma entrevista con Cambio: “dicen que yo recibí plata para la campaña, pero la misma Lucy Laborde, la fiscal del caso a quien hoy ensalza tanto un sector de la prensa, ya dijo que esa plata no era para la campaña”. No obstante, admitió que recibió “unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes”.

Aparte del proceso penal, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro Burgos por un incremento patrimonial injustificado durante 2022, año en que fue diputado del Atlántico. El Ministerio Público determinó que Petro Burgos no pudo justificar un aumento patrimonial de más de $1.189 millones de pesos (aproximadamente $300.000 dólares).

Ingresos Declarados (2022): Poco más de $219 millones de pesos (cerca de $50.000 dólares) como diputado.

Poco más de (cerca de $50.000 dólares) como diputado. Gastos Realizados (2022): Superaron los $1.409 millones de pesos.

Esta desproporción "configura un incremento injustificado de su patrimonio económico", según la Procuraduría. Además, el expediente señala que, a pesar de haber "reportado actividades económicas relacionadas con su profesión de abogado", Petro Burgos no presentó la declaración de renta entre 2021 y 2023. Las pruebas incluyen documentos financieros y testimonios que apuntan a la compra de bienes, como una vivienda en Puerto Colombia, con recursos sin origen claro.

