En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nicolás Petro considera “injusto” que lo incluyan en lista Clinton: EE. UU. explica su decisión

Nicolás Petro considera “injusto” que lo incluyan en lista Clinton: EE. UU. explica su decisión

El hijo del presidente Gustavo Petro, actualmente investigado por presuntamente quedarse con fondos que estaban destinados a la campaña de su padre, anunció que acudirá a instancias internacionales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Nicolás Petro considera “injusto” que lo incluyan en lista Clinton: EE. UU. explica su decisión
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad