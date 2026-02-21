En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
IVÁN CEPEDA
PUNCH, MONO VIRAL
ERIC DANE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Cae uno de los criminales más buscados de Colombia en Ecuador: ¿de quién se trata?

Cae uno de los criminales más buscados de Colombia en Ecuador: ¿de quién se trata?

Al capturado se le señala de múltiples delitos cometidos en Bogotá y de pertenecer a la banda 'Los Maracuchos'. La Interpol tenía una circular azul en su contra.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Capturado en Ecuador
El rostro de Osorio aparecía en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Bogotá.
Migración Colombia

Las autoridades en Ecuador capturaron a un presunto integrante de la banda delincuencial de ‘Los Maracuchos’ en medio de las estrategias en contra del crimen organizado en el territorio. El individuo fue deportado desde el vecino país, ya que este individuo presenta cuentas pendientes con la justicia colombiana.

Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, identificado también con el alias de 'El Mizón' o 'Mizono El Viejo', sujeto que no solo es señalado de pertenecer a esta organización criminal, sino que también tiene varias órdenes judiciales vigentes en Colombia, según constataron las mismas autoridades. De acuerdo con Migración Colombia, Osorio tiene registradas cinco órdenes de captura que fueron emitidas en noviembre de 2025 por un Juzgado Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá.

Los delitos por los que se le acusa a 'El Mizón'

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hombre deberá responder ante la justicia colombiana por una cadena de delitos que incluye tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; homicidio agravado; concierto para delinquir y tortura. Sumado a estos cargos, la Interpol ya había emitido una circular azul en contra de Osorio por el delito de concierto para delinquir agravado.

Últimas Noticias

  1. Condenan a José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, por el cartel de la toga
    Colprensa
    JUDICIAL

    Condenan a José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, por el cartel de la toga

  2. Ryan Wedding es investigado por el asesinato de Jonathan Acebedo-García.
    Ryan Wedding es investigado por el asesinato de Jonathan Acebedo-García.
    AFP / Redes sociales
    JUDICIAL

    La banda criminal y la suma que pagó capo canadiense para asesinar a testigo del FBI en Medellín

En contexto, la circular azul es una alerta internacional que emite la Policía Internacional para localizar, identificar u obtener información adicional sobre una persona de interés en una investigación penal.

Osorio fue puesto en poder de las instituciones colombianas en el Puesto de Control Migratorio Terrestre de Rumichaca, donde los oficiales de Migración Colombia lo recibieron en calidad de deportado para ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que responda por sus delitos ante la rama judicial.

El resultado satisfactorio de esta diligencia fue resaltado por la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arrero, quien señaló que esto demuestra que “la cooperación internacional es clave para cerrarle el paso al crimen transnacional”.

“El trabajo articulado entre autoridades migratorias y policiales de Ecuador y Colombia permitió que esta persona fuera ubicada y puesta a disposición de la justicia colombiana”, señaló la funcionaria.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
@pau.r.rozo en Instagram

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Venezuela

Ecuador

Policía Metropolitana de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad