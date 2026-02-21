Cae uno de los criminales más buscados de Colombia en Ecuador: ¿de quién se trata?

Las autoridades en Ecuador capturaron a un presunto integrante de la banda delincuencial de ‘Los Maracuchos’ en medio de las estrategias en contra del crimen organizado en el territorio. El individuo fue deportado desde el vecino país, ya que este individuo presenta cuentas pendientes con la justicia colombiana.



Se trata de Luis Rolando Osorio Arévalo, identificado también con el alias de 'El Mizón' o 'Mizono El Viejo', sujeto que no solo es señalado de pertenecer a esta organización criminal, sino que también tiene varias órdenes judiciales vigentes en Colombia, según constataron las mismas autoridades. De acuerdo con Migración Colombia, Osorio tiene registradas cinco órdenes de captura que fueron emitidas en noviembre de 2025 por un Juzgado Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá.



Los delitos por los que se le acusa a 'El Mizón'

El hombre deberá responder ante la justicia colombiana por una cadena de delitos que incluye tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; homicidio agravado; concierto para delinquir y tortura. Sumado a estos cargos, la Interpol ya había emitido una circular azul en contra de Osorio por el delito de concierto para delinquir agravado.

En contexto, la circular azul es una alerta internacional que emite la Policía Internacional para localizar, identificar u obtener información adicional sobre una persona de interés en una investigación penal.



Osorio fue puesto en poder de las instituciones colombianas en el Puesto de Control Migratorio Terrestre de Rumichaca, donde los oficiales de Migración Colombia lo recibieron en calidad de deportado para ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que responda por sus delitos ante la rama judicial.



El resultado satisfactorio de esta diligencia fue resaltado por la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arrero, quien señaló que esto demuestra que “la cooperación internacional es clave para cerrarle el paso al crimen transnacional”.



“El trabajo articulado entre autoridades migratorias y policiales de Ecuador y Colombia permitió que esta persona fuera ubicada y puesta a disposición de la justicia colombiana”, señaló la funcionaria.

