Soldado falleció en enfrentamiento contra disidencias en Guaviare: hay nueve uniformados heridos

Este 21 de febrero se registró un nuevo enfrentamiento entre la Fuerza Pública colombiana y disidencias de las FARC en zonal rural del departamento de Guaviare. Como consecuencia, un uniformado falleció en el fuego cruzado.



Los hechos ocurrieron en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare. Los uniformados adscritos a las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 adelantaban operaciones militares en territorio cuando se vieron involucrados en un combate contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’.



Combate deja a soldado fallecido y nueve heridos

El soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba falleció en medio del combate. Otros nueve uniformados resultaron lesionados como producto del ataque, dos de ellos son suboficiales y los otros siete son soldados profesionales. Los afectados fueron evacuados por medio de extracción aeromédica hacia el municipio de San José de Guaviare para recibir atención especializada. La Cuarta División del Ejército Nacional dio un parte de tranquilidad al señalar que, según el informe médico más reciente, los miembros de la Fuerza Pública se encuentran fuera de peligro y bajo observación.

La institución expresó profunda solidaridad y acompañamiento con la familia del soldado profesional fallecido y destacó la vocación del uniformado por el servicio y sacrificio. También señaló: "Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare".

El Ejército Nacional dispuso de más refuerzos en la zona para fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal.fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal.



