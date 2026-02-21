En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
IVÁN CEPEDA
PUNCH, MONO VIRAL
ERIC DANE
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Soldado falleció en enfrentamiento contra disidencias en Guaviare: hay nueve uniformados heridos

Soldado falleció en enfrentamiento contra disidencias en Guaviare: hay nueve uniformados heridos

Los afectados fueron extraídos de la zona por aire para ser trasladados hasta San José del Guaviare, donde permanecen bajo observación médica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Secuestran a dos soldados que acompañaban operativo del CTI en La Macarena, Meta
El Ejército reforzó su presencia en la zona para fortalecer el dispositivo de seguridad.
Archivo

Este 21 de febrero se registró un nuevo enfrentamiento entre la Fuerza Pública colombiana y disidencias de las FARC en zonal rural del departamento de Guaviare. Como consecuencia, un uniformado falleció en el fuego cruzado.

Los hechos ocurrieron en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare. Los uniformados adscritos a las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 adelantaban operaciones militares en territorio cuando se vieron involucrados en un combate contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de ‘Calarcá’.

Combate deja a soldado fallecido y nueve heridos

El soldado profesional Yeudy Osorio Córdoba falleció en medio del combate. Otros nueve uniformados resultaron lesionados como producto del ataque, dos de ellos son suboficiales y los otros siete son soldados profesionales. Los afectados fueron evacuados por medio de extracción aeromédica hacia el municipio de San José de Guaviare para recibir atención especializada. La Cuarta División del Ejército Nacional dio un parte de tranquilidad al señalar que, según el informe médico más reciente, los miembros de la Fuerza Pública se encuentran fuera de peligro y bajo observación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La institución expresó profunda solidaridad y acompañamiento con la familia del soldado profesional fallecido y destacó la vocación del uniformado por el servicio y sacrificio. También señaló: "Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la seguridad y la estabilidad del departamento del Guaviare".

Últimas Noticias

  1. Capturado en Ecuador
    El rostro de Osorio aparecía en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Bogotá.
    Migración Colombia
    JUDICIAL

    Cae uno de los criminales más buscados de Colombia en Ecuador: ¿de quién se trata?

  2. Condenan a José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, por el cartel de la toga
    Colprensa
    JUDICIAL

    Condenan a José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, por el cartel de la toga

El Ejército Nacional dispuso de más refuerzos en la zona para fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal.fortalecer el dispositivo de seguridad, sostener la acción operacional y contrarrestar el accionar de esta estructura ilegal.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
@pau.r.rozo en Instagram

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Guaviare

Disidencias de las FARC

Publicidad

Publicidad

Publicidad