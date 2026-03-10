Destituida e inhabilitada directora de cárcel El Buen Pastor por fuga de excongresista Aida Merlano

La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes 10 de marzo la destitución e inhabilidad por 10 años a la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez. La decisión del fallo en segunda instancia se da en relación con la fuga de la excongresista del Partido Conservador Aida Merlano, quien se encontraba recluída en dicha institución penitenciaria en 2019.

La exrepresantante a la Cámara por el departamento del Atlántico Aida Merlano Rebolledo se fugo de las autoridades el 1 de octubre de 2019, cuando se encontraba en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá. La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de la excongresista. La salida tenía como objetivo que Merlano se realizara un procedimiento estético dental, pero su salida del centro de reclusión se hizo sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



"La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien suscribió la remisión médica de la ppl (Población Privada de la Libertad) sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano Forero, por aprobar el traslado de Merlano Rebolledo al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019", agregó la entidad. El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón también fue suspuendido por tres meses por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos durante una cita médica.



El Ministerio Público "sostuvo en su decisión que los disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos. Las faltas de la exdirectora y el excomandante de custodia y vigilancia del centro penitenciario fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo; mientras que la de la exsubdirectora fue tipificada como gravísima, a título de culpa gravísima; y la del exdragoneante fue considerada por la Procuraduría como grave con culpa grave", concluyeron en el texto.

La condena de Aida Merlano por fugarse

El pasado mes de diciembre, la excongresista Aida Merlano fue condenada a 42 meses de prisión por su fuga en 2019. Merlano aceptó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El día de su fuga, la excongresista era custodiada por el Inpec. El hecho se hizo viral debido a que quedó grabado en cámaras de seguridad cómo Merlano se escapaba utilizando un lazo rojo para bajar al primer piso, donde un motociclista la estaba esperando. Posteriormente, huyó hacia Venezuela. Retornó a Colombia luego de ser deportada el 10 de marzo de 2023.

“Soy consciente, nunca he pretendido no responder por mis delitos. Antes, por el contrario, resarcir a la justicia y colaborar con la misma”, indicó Merlano en septiembre de 2024, cuando aceptó el preacuerdo. Aida Merlano Rebolledo se encuentra privada de la libertad en una sede militar de Atlántico, cumpliendo una condena por otros hechos.

