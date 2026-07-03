Hijo de Diomedes Díaz podría ir a la cárcel tras preacuerdo con la justicia: falta decisión de juez

Luis Mariano Díaz, uno de los hijos de Diomedes Díaz, compareció este jueves de nuevo en una audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó a él y a otros cinco capturados los delitos de secuestro agravado y tortura. Sin embargo, el caso dio un giro este 3 de julio. Y es que la defensa de los procesados propuso un preacuerdo a la Fiscalía, que tiene un punto pendiente para quedar en firme.



¿Por qué fue capturado un hijo de Diomedes Díaz? Estas son las pruebas que lo vincularían

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El hijo del cantante vallenato fue capturado en el marco de un operativo desplegado por las autoridades. Uniformados llegaron hasta su casa en Puerto Colombia con orden de captura en mano. Y es que Díaz es señalado de pertenecer a una red de préstamos informales, más conocidos como “gota a gota”. Sin embargo, Díaz está siendo procesado junto a otras cinco personas porque, al parecer, estuvo involucrado en la retención ilegal y agresión contra uno de sus propios cobradores, que fue señalado de perder 15 a 30 millones de pesos.

La víctima de este hecho habría sido un hombre identificado como Carlos Alfredo Mejía, que pertenecía a la llamada empresa Soluciones Mano a Mano. Este ciudadano presuntamente fue llevado desde su residencia hasta una vivienda en el barrio La Granja, en La Soledad. La Fiscalía señala que varios de los implicados presuntamente llegaron en motocicletas hasta donde vivía la víctima, allí habría sido intimidada frente a sus familiares y fue obligada a subir a un vehículo que lo llevó hasta el municipio.



El ente acusador señaló que, durante el secuestro, los presuntos perpetradores llamaron a la familia de Mejía para exigir 15 millones a cambio de la liberación. Como la familia no contaba con esa suma, habrían planteado entregar la vivienda en la que vivían como forma de pago. Entre tanto, el hombre habría sido sometido a varias agresiones físicas; fue golpeado con tablas, tubos, armas de fuego y otros objetos contundentes.



El preacuerdo que podría enviar a Luis Mariano a la cárcel

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Durante la imputación de cargos, la Fiscalía señaló que Díaz “acudió al lugar donde la víctima permanecía retenida, asumió personalmente el mando de la sesión de agresiones, golpeó a la víctima con la cacha de una pistola y continuó interrogándola sobre el dinero”. La defensa de Díaz y los otros capturados pactaron un preacuerdo con la Fiscalía para que los señalados aceptaran los cargos que les imputan para pagar 70 meses de prisión. En efecto, los procesados en su totalidad aceptaron los cargos. Ahora queda pendiente que un juez de conocimiento acepte o no lo que se acordó entre las partes.

María Paula Rodríguez Rozo

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