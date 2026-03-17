Javier Arias Stunt, influencer capturado en Antioquia, fue dejado en libertad: las razones

Un juez en Medellín tomó la decisión de dejar en libertad a Javier Arias Stunt, un influencer muy reconocido por sus extravagancias, después de que el Ejército y la Policía lo capturaran en su finca en zona rural de Necoclí, Antioquia, el pasado 12 de marzo. La captura ocurrió en un operativo coordinado entre las instituciones, Fiscalía General de la Nación y en cooperación con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). La decisión ha causado controversia.



Arias fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en medio de una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento El Totumo. Los uniformados encontraron durante el procedimiento un amplio arsenal conformado por:

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Este 17 de marzo se dio a conocer que el juzgado a cargo del caso decidió poner en libertad al capturado. El togado definió por razonamiento que “la tenencia de un arma de uso personal sin permiso no constituye una motivación para imponer una medida privativa de la libertad”. Por otra parte, el juez 7 penal de Medellín señaló que Arias “no representa un peligro para la sociedad”.

La captura de Arias Stunt fue motivo de sorpresa e indignación para la comunidad que este hombre ha creado en sus redes sociales. Arias es principalmente conocido por realizar rifas en Instagram, pues los premios son llamativos para su público, y sus extravagantes lujos.



Entre las recompensas por el sorteo figuran apartamentos amoblados, vehículos como una Mercedes Benz GLE450 híbrida, camionetas Mazda CX30, motos Honda, una Ford Raptor, motocicletas BMW de alto cilindraje y celulares último modelo, como el iPhone 17.



Durante el operativo de allanamiento y registro a su finca localizada en el corregimiento El Totumo, los uniformados encontraron: Dos pistolas de varios calibres. Dos escopetas calibre 12. Una carabina de precisión calibre 22. 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25). 208 millones de pesos en billetes de alta denominación.



La liberación de Stunt fue celebrada por él mismo en sus redes sociales, donde publicó un video que compila imágenes de él haciendo acrobacias, así como videos de personas que pedían su libertad. “GRACIAS COLOMBIA. Su clamor no fue ignorado… fue escuchado y abrazado por Dios. Gracias por tanto apoyo en uno de los momentos más difíciles, por cada oración. Hoy celebramos mi libertad y esta victoria no es solo mía, también es de ustedes que siempre creyeron y no me dejaron solo”.



María Paula Rodríguez Rozo

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