Angie Rodríguez habla de Juliana Guerrero y una “red de mujeres que creía que mandaba” en Palacio

Luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera que declararan insubsistente a Angie Rodríguez para que no dirigiera más el Fondo de Adaptación “por incompetente”, al argumentar que es una paciente psiquiátrica, la saliente funcionaria dialogó con Blu Radio y reveló en qué momento comienza su caída en el actual Gobierno, denunciando que dentro de la Casa de Nariño operaba una supuesta “red de mujeres” de la que Juliana Guerrero era la cara visible por el escándalo de sus títulos universitarios. (Lea también: Angie Rodríguez dice que Gustavo Petro es su "mayor victimario" en entrevista con Blu Radio)

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De acuerdo con su denuncia, Rodríguez manifestó que el mandatario “las hizo invencibles, o sea, era una cosa desproporcionada. Es una cosa desproporcionada con todas ellas. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo le decía a mi equipo de trabajo, yo sé, porque esto se viene calando desde hace varios meses diciendo que a ella (a Angie) hay que decirle que está loca, porque ellos sabían que yo tenía pues un tema de ansiedad y depresión, pero la línea es ‘ella está loca’ para desmeritar mis denuncias y que yo no los ponga ante la luz pública”.



Juliana Guerrero “es la visible por los títulos, pero hay más”

Eso afirmó Angie Rodríguez al revelar en la Casa de Nariño había “una red de mujeres que creían que eran las que mandaban. No es solamente ella (Juliana), son más. Como su nombre lo indica es una conexión, un vínculo entre muchas mujeres, muchas, y ellas ejercían presión todo el tiempo. ¿Sabes por qué fue mi salida? Por ellas, porque yo me oponía, entonces me llamaban: ‘Es que tatatá me dio la autorización’ y le dije ‘no, perdóneme, yo no lo voy a hacer. No voy a publicar las hojas, no voy a tramitar nada’. ¿Me hago entender? Empecé a tener muchos problemas al tiempo porque yo hice todo como de manera tan genuina, tan transparente que yo no dimensioné el problemón en el que me estaba metiendo. Entonces yo les decía a ellas ‘no, no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo’, y fui encontrando una serie de enemigas que obviamente en otros espacios le hablaban a él (Petro) y siempre era pidiendo mi cabeza porque yo era un obstáculo para ellas”.

Respecto a Juliana Guerrero, manifestó que “ella iba todo el tiempo” a la Casa de Nariño, “y era cuando yo les decía a los colombianos que yo estando en el despacho del Dapre ella se ufanaba de tener vínculos con grupos ilegales. Es una presión muy dura. ¿Cómo no iba a terminar con un tema de salud mental sometida a todo esto? Yo lo manifesté, que ella siempre hablaba del Eln, se ufanaba de tener conversaciones y que se hablaba con ellos”.



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