MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Juzgado penal de Bogotá revoca libertad condicional de Emilio Tapia y ordena su captura inmediata

Juzgado penal de Bogotá revoca libertad condicional de Emilio Tapia y ordena su captura inmediata

En diciembre de 2024, el contratista procesado por casos de corrupción fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión, pero una juez de Barranquilla le había concedido libertad condicional en abril.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de oct, 2025
Emilio Tapia
Emilio Tapia
Colprensa

