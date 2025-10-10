Juzgado penal de Bogotá revoca libertad condicional de Emilio Tapia y ordena su captura inmediata

Publicidad
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó este viernes la libertad condicional que le había sido concedida en abril pasado por una juez de Barranquilla a Emilio Tapia, el llamado "zar de la contratación", y ordenó su captura inmediata. El contratista, cerebro detrás del caso de corrupción de Centros Poblados en el Gobierno del expresidente Iván Duque, había llegado a un preacuerdo con la justicia en el que, a cambio de colaborar con la investigación por ese entramado de corrupción, obtuvo una rebaja en su pena a seis años y cuatro meses de prisión.
Noticia en desarrollo.