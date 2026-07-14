La condena que podría recibir el presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya, asesinada en Soacha

Óscar Giovanny Marulanda, presunto feminicida de Rosa Mayerly Olaya, fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento después de que la Fiscalía General de la Nación obtuviera elemento material probatorio que da cuenta del asesinato de la trabajadora de un Homecenter de Soacha (Cundinamarca). Este 13 de julio se desarrolló la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, pero el caso continuará en desarrollo hasta que un juez determine la condena que recibirá el señalado.

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Este nuevo caso de violencia de género reabre la discusión sobre la seguridad que tienen las mujeres, especialmente en casos de acoso. Y es que el ente investigador dio a conocer que Marulanda no era la expareja de la víctima, como el alcalde de Soacha había indicado inicialmente. Este sujeto, en realidad, la acosaba. La Fiscalía señala que Mayerly estuvo bajo “permanente asedio” por parte del hoy procesado.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, cuando el hombre ingresó al establecimiento comercial donde ella trabajaba y presuntamente la atacó con un arma cortopunzante, causándole cuatro heridas. La mujer alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial en una patrulla de la Policía, pero murió por la gravedad de las lesiones. El señalado fue capturado en flagrancia.



La Fiscalía permitió conocer que Marulanda conoció a la mujer en febrero de este año. Tras manifestarle su interés sentimental, Rosa le dejó claro que no quería iniciar una relación con él. Dejarle esto en claro fue el inicio de injustificables episodios de asedio y acoso. En dos oportunidades, incluso, fue necesario que la Policía interviniera para trasladarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda, con el fin de evitar el hostigamiento. Este hombre llegó al extremo de ir hasta la vivienda de la mamá de Rosa Mayerly y del excompañero sentimental de la víctima, el 10 de mayo y el 5 de junio, para buscar a la mujer e intimidarla.



¿Qué pena podría recibir el presunto feminicida?

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Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el cargo de feminicidio agravado, pero el capturado no aceptó cargos. Por otro lado, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

El Código Penal tiene el feminicidio tipificado como delito en el artículo 104A, desde la Ley 1761 de 2015, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely. Lo que diferencia el feminicidio de un homicidio es que el primero contempla los casos en los que se causa la muerte a una mujer por su condición de género.

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Quien incurra en esta conducta se enfrenta a una pena de 20 hasta 41 años de prisión, pero la duración de la condena depende de ciertos agravantes, como:

Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

Cometer el delito aprovechando las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresadas en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.

Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.

Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo contra la víctima, o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.

Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte.

¿Qué dijo Homecenter sobre el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya?

A través de un comunicado, Homecenter lamentó el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya y aclaró que el presunto agresor no tenía ningún vínculo laboral con la empresa. La compañía señaló que, una vez se presentó la emergencia, activó sus protocolos de atención, brindó los primeros auxilios a la trabajadora y coordinó su traslado a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se produjo el fallecimiento.

Asimismo, informó que dispuso acompañamiento humano, psicológico y social para la familia de la víctima y para su equipo de trabajo. También aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos. Homecenter reiteró su rechazo a toda forma de violencia e hizo un llamado a la sociedad a seguir trabajando para prevenir, atender y erradicar este tipo de hechos.

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María Paula Rodríguez Rozo

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