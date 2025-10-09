En vivo
Las fotos de la fortuna y carros de lujo de hermanos Prada: historia detrás de los narcos invisibles

Las fotos de la fortuna y carros de lujo de hermanos Prada: historia detrás de los narcos invisibles

Los colombianos fueron capturados en España luego de que derrumbaran sus fachadas como prósperos comerciantes que exportaban fruta. Sus vidas de lujo y rumbas en Ibiza los hizo caer.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 9 de oct, 2025
Desmantelan red del Clan del Golfo que enviaba cocaína a Europa con fachada de exportar fruta

