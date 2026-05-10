Los horrores que vivió colombiana que era sedada y explotada sexualmente en Ecuador: así fue rescate

Tras más de un mes de ser maltratada, sedada y explotada sexualmente en Ecuador, una mujer colombiana de 30 años fue rescatada por las autoridades. Esto en medio de un megaoperativo que realizó la Dijín con ayuda de la policía de cinco países (España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana) para liberar a nueve mujeres connacionales que, en su mayoría habían sido engañadas con falsas ofertas laborales en redes sociales.

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Según la Dijín, las víctimas "eran sometidas a condiciones de esclavitud moderna, vigilancia permanente y, en muchos casos, sedación forzada mediante sustancias psicoactivas para anular su voluntad". El operativo para rescatarlas se llamó 'Operación Dignidad' y fue ejecutado durante el mes de marzo. Contó con el apoyo de AMERIPOL, EUROPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y EL PACTO 2.0.



Así fue rescatada víctima de explotación en Ecuador

La mujer de 30 años que fue recatada en Ecuador permanecía conectada a una bolsa, al parecer de suero, para mantenerla sedada, como se ve en las imágenes de la liberación. Los investigadores determinaron que resultó allí por un engaño de una falsa oferta laboral por parte de un sujeto llamado alias Kevin, que posteriormente fue capturado.

Su madre contó en Noticias Caracol cómo se enteró de la supuesta oferta: "Ella me dijo: 'Ma, me resultó una oferta de empleo muy buena' (...) Yo sí le dije: '¿Usted cómo se va a ir para por allá? ¿Conoce ese muchacho?'. Me dijo: 'No, ma, yo lo conozco, pero por TikTok'. Él la convenció, le dijo que por allá habían muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien, que ganaba mucho más de lo que se ganaba acá en Colombia".



Luego de viajar, su familia perdió el contacto con ella durante un mes, hasta que finalmente recibió una llamada de un número desconocido. El dispositivo pertenecía a alias Kevin, presunto captor, y la mujer había logrado marcarle a su madre para pedir ayuda. "Hablaba muy enredado, hasta yo le dije: '¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué está hablando así?' ", contó su madre. Sin embargo, esa llamada fue clave, pues la víctima alertó sobre la situación y su familia grabó la conversación.



"Ahí viene a pegarme el hijue.. que colombiana de m... Y ya sabe, que si yo no aparezco por acá fue él. Porque ahorita aquí habían unos manes amenazándome, amenazándome ese estúpido", decía la mujer la llamada. Su madre relató que, tras colgarle la llamada, el captor le dio una nueva golpiza. Días después, la mujer logró comunicarse de nuevo, para insistir que sus captores la tenían amenazada con "un machete debajo de la almohada y un revólver".

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"Ese día ella se iba a volar, él logró cogerla y ahí fue donde le lastimó el pie, le hirió la mano para que ella no se volara. Ese 27 de marzo, le dije yo: 'Mija, vea, si usted quiere que yo le ayude, mándeme la ubicación antes de que ese pelado se despierte'. Y sí, ella me la mandó y ese mismo día la rescataron", contó su madre. La Dijín difundió imágenes de cómo logró ser liberada, al igual de cómo lograron capturar a alias Kevin.



Claves de la 'Operación Dignidad'

En España se logró liberar a una mujer custodiada por criminales en la ciudad de Valencia, mientras que en Francia y República Dominicana, tras 24 horas de intensas labores, fueron rescatadas cinco mujeres más que vivían bajo amenazas constantes y sometidas diverso vejámenes sexuales.

De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, esta acción Policial y judicial no solo devolvió la libertad a las víctimas, sino que impactó directamente a los victimarios con la captura de 14 de estos delincuentes por orden judicial relacionadas con delitos sexuales y trata de personas.

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Como parte de la operación dignidad se llevó a cabo la ‘Operación Tradiciones’, en donde se desarticuló una red que enviaba mujeres desde Pereira hacia Europa (Bilbao, Getafe y Málaga). También, la ‘Operación María MX’, que dejó como resultado la captura en Medellín de un cabecilla que explotaba mujeres en México bajo plataformas digitales.

LAURA VALENTINA MERCADO

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