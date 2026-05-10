Rescataron a mujeres colombianas que eran maltratadas y explotadas sexualmente: así fue operativo

En un gran operativo que articuló a las autoridades de España, Francia, Ecuador, Chile y República Dominicana, se logró el rescate de siete mujeres colombianas que eran víctimas de explotación sexual y tratos crueles. Según la Dijín, las víctimas, captadas mediante engaños y redes sociales, "eran sometidas a condiciones de esclavitud moderna, vigilancia permanente y, en muchos casos, sedación forzada mediante sustancias psicoactivas para anular su voluntad".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El operativo se llamó 'Operación Dignidad', fue ejecutado durante el mes de marzo y contó con el apoyo de AMERIPOL, EUROPOL, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y EL PACTO 2.0. La efectividad de la cooperación internacional permitió intervenciones relámpago que salvaron vidas.



La historia de una de las víctimas de explotación sexual

Una de las mujeres fue rescatada en Ecuador, donde permanecía conectada a una bolsa de aparente suero para mantenerla sedada. En el lugar también se encontraba alias Kevin, quien la habría engañado a través de redes sociales con una oferta de trabajo falsa.

"Ella me dijo: 'Ma, me resultó una oferta de empleo muy buena' (...) Yo sí le dije: '¿Usted cómo se va a ir para por allá? ¿Conoce ese muchacho?'. Me dijo: 'No, ma, yo lo conozco, pero por TikTok'. Él la convenció, le dijo que por allá habían muchas oportunidades de empleo, que por allá se ganaba muy bien, que ganaba mucho más de lo que se ganaba acá en Colombia", contó a Noticias Caracol la madre de la víctima.



Durante un mes, la familiar de la mujer de 30 años perdió el contacto con ella. Hasta que un día, la víctima se volvió a comunicar con su familia desde el celular de alias Kevin, y le dijo a su mamá que se le había dañado su télefono. "Hablaba muy enredado, hasta yo le dije: '¿Usted qué le pasa? ¿Usted por qué está hablando así?' ", contó su familiar.



Esa conversación fue clave, pues la mujer alcanzó a advertir lo que estaba pasando. La llamada telefónica fue grabada por la familia de la víctima. "Ahí viene a pegarme el hijue.. que colombiana de m... Y ya sabe mija, que si yo no aparezco por acá fue él. Porque ahorita aquí habían unos manes amenazándome, amenazándome ese estúpido", decía en la llamada.

Publicidad

Su madre asegura que, tras colgarle la llamada, el captor le dio una nueva golpiza. Días después, la mujer logró comunicarse de nuevo, para insistir que la tenían amenazada con "un machete debajo de la almohada y un revólver". La familiar de la víctima comentó que "ese día ella se iba a volar, él logró cogerla y ahí fue donde le lastimó el pie, le hirió la mano para que ella no se volara. Ese 27 de marzo, le dije yo: 'Mija, vea, si usted quiere que yo le ayude, mándeme la ubicación antes de que ese pelado se despierte'. Y sí, ella me la mandó y ese mismo día la rescataron los de la policía de Ecuador".



El rescate de las otra víctimas

En España se logró liberar a una mujer custodiada por criminales en la ciudad de Valencia, mientras que en Francia y República Dominicana, tras 24 horas de intensas labores, fueron rescatadas cinco mujeres más que vivían bajo amenazas constantes y sometidas diverso vejámenes sexuales.

Según el voronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, esta acción Policial y judicial no solo devolvió la libertad a las víctimas, sino que impactó directamente a los victimarios con la captura de 14 de estos delincuentes por orden judicial relacionadas con delitos sexuales y trata de personas.

Publicidad

Como parte de la operación dignidad se llevó a cabo la ‘Operación Tradiciones’, en donde se desarticuló una red que enviaba mujeres desde Pereira hacia Europa (Bilbao, Getafe y Málaga). También, la ‘Operación María MX’, que dejó como resultado la captura en Medellín de un cabecilla que explotaba mujeres en México bajo plataformas digitales.

En lo corrido del 2026 se han registrado un total de 77 víctimas, de las cuales 47 son de género femenino y 30 son masculinos; a nivel nacional se han realizado 11 capturas por orden judicial por el delito de trata de personas registrados en los departamentos de Risaralda 3, Norte de Santander 2, Antioquia 1, Valle del Cauca 1 y Cundinamarca 1.

*Con reportería de César Chaparro, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL