Jorge Andrés Zuluaga, nuevo director de la DNI, general (r) que participó en la Operación Jaque

El general retirado Jorge Andrés Zuluaga López fue nombrado oficialmente como nuevo director general del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una de las entidades encargadas de las labores de inteligencia del Estado colombiano.



El nombramiento quedó establecido mediante el Decreto 1374 de 2026, expedido por la Presidencia de la República este 9 de septiembre. De acuerdo con el documento, Zuluaga López asumirá el cargo a partir de la fecha de expedición del decreto.

El acto administrativo señala que el oficial retirado reemplazará a Carlos Andrés Ríos Puerta, al derogar el artículo primero del Decreto 1160 del 10 de agosto de 2026, mediante el cual se había efectuado el nombramiento anterior.

¿Quién es Jorge Andrés Zuluaga?

Jorge Andrés Zuluaga López es un general retirado del Ejército Nacional con una trayectoria de cerca de tres décadas. Durante su carrera estuvo vinculado principalmente con labores relacionadas con inteligencia y seguridad.



Entre los cargos que desempeñó se encuentra la dirección de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y el comando de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 (RIME 5).



También fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano y recibió formación especializada en inteligencia en Estados Unidos.

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Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria fue su participación en la Operación Jaque, realizada en 2008 durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe.

La operación permitió el rescate de 15 personas que permanecían secuestradas por las FARC, entre ellas la entonces candidata presidencial Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses y 11 integrantes de la Fuerza Pública.

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La participación de Zuluaga estuvo relacionada con las labores de inteligencia y el seguimiento de las comunicaciones de la entonces guerrilla.

La Operación Jaque se caracterizó por una estrategia de engaño que permitió ejecutar el rescate sin que se produjera un enfrentamiento armado.

Con su nombramiento, Zuluaga López queda al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad que maneja información relacionada con asuntos estratégicos de seguridad e inteligencia del Estado.

Su llegada se produce en medio de cambios en la estructura directiva de la entidad a cargo del gobierno de De La Espriella. Se espera la oficialización de los demás integrantes que conformarán la nueva cúpula de Inteligencia.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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