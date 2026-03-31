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¿Puede posesionarse Wadith Manzur como senador? Esto dijo la Corte Suprema de Justicia

La Corte dejó la decisión a manos del Congreso de la República. Wadith Manzur es acusado del delito de cohecho impropio por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Wadith Manzur se entregó en la Fiscalía por la orden de captura de la Corte Suprema en su contra

La Corte Suprema de Justicia ha determinado que sea el Congreso de la República quien decida sobre la posesión de Wadith Manzur como senador electo. La determinación surge tras una petición ciudadana que busca que el congresista, actualmente procesado por presunta corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), pueda asumir su curul el próximo 20 de julio.

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A pesar de encontrarse privado de la libertad, el documento recibido por el alto tribunal sostiene que Manzur tiene el derecho legal de posesionarse, ya que, hasta la fecha, "no tiene sentencia condenatoria". La propuesta contempla que el acto de posesión se realice mediante una "autorización de traslado eso sí con condiciones de custodia".

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Ante esta solicitud, la Sala Especial de Instrucción de la Corte optó por no tomar una decisión directa, advirtiendo que "el alto tribunal no tiene atribuciones en el legislativo" y trasladando la responsabilidad administrativa al propio Congreso. Por su parte, el secretario general del Senado confirmó la recepción del traslado por parte de la Corte y aseguró que la corporación actuará con cautela. Según sus declaraciones, "se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal sobre esta materia para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable para los efectos de esta solicitud".

Asimismo, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, manifestó que la entidad no ha recibido ninguna orden o comunicación formal para abstenerse de entregar la credencial a Manzur como senador electo. Cabe recordar que Wadith Manzur fue uno de los candidatos más votados del Partido Conservador, alcanzando aproximadamente 129.000 votos en el preconteo.

El caso de Manzur no es el único que genera debate sobre la entrega de credenciales a políticos detenidos. Según se reportó, la representante Karen Manrique, quien también se encuentra privada de la libertad por el mismo escándalo, "ya tiene su credencial de representante electa para el periodo 2026-2030".

¿Dónde está recluido Wadith Manzur?

Wadith Manzur y Karen Manrique se entregaron a las autoridades el pasado 12 de marzo, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra por el delito de cohecho impropio y, además, llamara a juicio a otros congresistas: la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador; el senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal; el representante Julián Peinado, del Partido Liberal, y el excongresista Juan Diego Muñoz, quien militó en la Alianza Verde y renunció a su curul.

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Los parlamentarios son investigados por el escándalo de la UNGRD, a quienes presuntamente les habrían ofrecido contratos para aprobar proyectos del Gobierno nacional. Puntualmente, el alto tribunal acusa a los congresistas y al exrepresentante de supuestamente "conceptuar las operaciones de crédito" que le interesaban al Ministerio de Hacienda a cambio de coimas que se hacían efectivas en contratos de la UNGRD.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) decidió que Wadith Manzur sería enviado a la Estación de carabineros E-26, luego de que el abogado del congresista solicitara a la entidad tener en cuenta las condiciones de salud de su cliente. Entretanto, Karen Manrique fue trasladada a la cárcel de mujeres de El Buen Pastor y recluida en el pabellón donde también se encuentra la influencer Epa Colombia.

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LAURA VALENTINA MERCADO
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