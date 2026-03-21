"Ya está hecho": lo que dijo alias 'el Viejo' antes de ser condenado por el caso Miguel Uribe Turbay

Este viernes 20 de marzo de 2026, Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias 'el Viejo', compareció ante la justicia para formalizar su responsabilidad en uno de los crímenes que más ha conmocionado al país, el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

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Desde una celda en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el procesado no solo aceptó los términos de su condena, sino que utilizó su intervención para dirigir un mensaje directo a los familiares del senador. La audiencia de legalización del preacuerdo con la Fiscalía se convirtió en el escenario de una declaración que buscaba, según el implicado, un acto de arrepentimiento.

Alias 'el Viejo' fue una pieza clave en el engranaje que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, inició su intervención reconociendo la imposibilidad de reparar el daño causado: “Sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho”



Un mensaje directo a la familia de Miguel Uribe Turbay

La intervención de alias 'el Viejo' se centró en un reconocimiento explícito de las víctimas del magnicidio. Durante la diligencia, el hoy condenado se tomó el tiempo de nombrar a los familiares directos de Uribe Turbay, enfatizando las múltiples dimensiones de la pérdida. Según sus propias palabras, el impacto de sus acciones trascendió la figura política para golpear la intimidad de un hogar colombiano.



“Quiero dirigirme a la familia Uribe, porque aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo”, manifestó Pérez Marroquín durante la transmisión de la audiencia.



El implicado también afirmó ante la jueza y los asistentes: “Entonces, primero que todo al señor Miguel Uribe Londoño, su padre; a su hijo, Alejandro, y a su esposa, María Claudia, reitero, no hay cómo justificar dicho acto, pero ya está hecho”.



El papel de alias 'el Viejo' en el crimen de Miguel Uribe Turbay

La investigación de la Fiscalía permitió establecer que Pérez Marroquín fue un "determinador" fundamental en la ejecución del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia. Junto con alias 'el Costeño', Pérez Marroquín fue identificado como una de las cabezas principales que organizaron el ataque armado.

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Su rol fue estratégico y logístico: fue el responsable directo de contactar y encontrar al grupo criminal encargado de realizar el ataque en el sector de Modelia. Además de la planificación, la justicia comprobó que alias 'el Viejo' fue quien entregó el arma de fuego con la que un menor de edad ejecutó los disparos que acabaron con la vida del congresista del Centro Democrático.

Esta responsabilidad técnica y material fue lo que llevó a la Fiscalía a pactar una pena que, aunque incluye una rebaja por la aceptación de cargos y la colaboración, garantiza una estancia prolongada en prisión: 22 años y 3 meses.

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Durante la audiencia, las pruebas presentadas por el ente acusador, que incluyeron términos y firmas del preacuerdo, fueron contundentes y no recibieron oposición por parte de los representantes de las víctimas ni del Ministerio Público.



Lo que dijo el implicado en atentado a Miguel Uribe Turbay

En la parte final de su intervención, antes de que la jueza de Bogotá legalizara formalmente lo pactado, alias 'el Viejo' habló sobre el impacto nacional de su participación en el magnicidio. Desde su reclusión provisional en el búnker, Pérez Marroquín aseguró:

“El daño fue para todos, para muchos no justifica, pero esto lo hago no solo ante los ojos de los hombres, sino ante Dios, lo hago de corazón”, concluyó el hoy condenado. Tras estas palabras, la jueza validó la condena de más de dos décadas de prisión

Aunque la sentencia ya está en firme y el preacuerdo aprobado, las autoridades aún no han definido cuál será el centro de reclusión definitivo donde Simeón Pérez Marroquín cumplirá los 268 meses de cárcel impuestos por su participación en el atentado.