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“Siguen cometiendo crímenes”: Defensora del Pueblo sobre Calarcá y suspensión de órdenes de captura

Iris Marín dijo en Noticias Caracol que la paz no es impunidad y señaló que "esas órdenes de captura suspendidas pueden estar siendo usadas para mantener los crímenes contra la población civil".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 7 de abr, 2026
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, habló sobre la crisis en los derechos humanos que atraviesa Colombia. De hecho, les entregó a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República un conjunto de recomendaciones que deben traducirse en compromisos urgentes e impostergables para el próximo gobierno.

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En entrevista con Noticias Caracol, Marín alertó sobre la expansión de grupos armados desde 2018, señalando que el gobierno actual no ha logrado revertir esta tendencia, lo que ha disparado el reclutamiento forzado y las masacres.

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Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la gestión de los procesos de paz. La Defensora cuestionó si la suspensión de órdenes de captura, particularmente en el caso de alias Calarcá. Según Marín, mientras los comandantes gozan de este beneficio, sus frentes continúan realizando ataques con drones y reclutando niños en regiones como Caquetá y el Catatumbo.

“No hay evidencia del desescalamiento de hostilidades. Siguen cometiendo crímenes a gran escala", sentenció, instando al Gobierno a evaluar si estas herramientas de paz están siendo mal utilizadas.

Precisamente, documentos revelados por Noticias Caracol revelan que, al parecer, alias Calarcá estaría delinquiendo pese a ser vocero en las mesas de paz total con el Gobierno Petro. Por esas razones, la fiscal Luz Adriana Camargo le pidió, en una carta al presidente, considerar levantar la suspensión en la orden de captura contra el jefe disidente y añadió que citará al señalado a imputación de cargos.

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Sobre la suspensión de órdenes de captura, Marín señaló que ha recomendado que estén acompañadas de un monitoreo y se pondere la protección de la población civil, para evitar que los grupos armados la usen para expandirse y agredir a la población.

Reiteró que no hay avances concretos en la mesa de negociación y, al contrario, mencionó los ataques en el Catatumbo, donde los comandantes del frente 33, que hacen parte de la estructura de ‘Calarcá’, tienen suspendidas las órdenes de captura.

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“Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar siendo usadas para mantener los crímenes contra la población civil”, anotó.

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