Abogado de ‘Papá Pitufo’ dice que le impidieron entrar a Colombia cuando iba a reunirse con Fiscalía

Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, habló con Noticias Caracol en vivo sobre la actual situación de su cliente, pedido en extradición por Colombia y quien actualmente “está a la espera de que se resuelva el tema del asilo en Portugal y en función de lo que resuelvan, haremos recursos o no haremos recursos. Eso es una cuestión de meses”, según el defensor. (Lea también: Lemus dice desconocer supuesto pacto entre DNI y Fiscalía para no extraditar a 'Papá Pitufo')

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Aclaró que ‘Papá Pitufo’ pidió “asilo o protección internacional en función de los datos que hemos aportado, que son amplios”. Lo anterior, recalcó, porque “creemos que en Colombia su vida corre peligro. De hecho, el propio presidente ha dicho que él hará todo lo posible para llevar a Diego Marín a Colombia, eso no es una buena indicación de nada”.

Boye aseveró que ‘Papá Pitufo’ está dispuesto a comparecer “ante la justicia, lo que no se está dispuesto es a que su vida corra peligro como correría en una causa que está claramente montada para para perjudicarle, y eso lo sabemos todos”.



“De hecho, nosotros planteamos por qué no traían las pruebas y se le hubiese enjuiciado en España, que podría haber sido el caso, pero no había interés por parte de Colombia”, e insistió en que disponen de información, “que no es poca”, para hacer esas afirmaciones y que ya “la hemos puesto a disposición de la oficina de asilo y refugio en Portugal”.



¿Abogado de Diego Marín se reunió con el presidente Petro?

Al ser presentado sobre con quiénes se ha reunido alias Papá Pitufo para buscar un acuerdo, Boye declaró que “no puedo hablar de eso porque las reuniones de Diego son las reuniones de Diego, incluso las que yo he tenido y de esas tampoco puedo revelar el contenido”.



No obstante, dijo que se ha “reunido con el presidente de la República” y esto se realizó en el año 2024. “Yo he estado en esa reunión, claro, en Bogotá”, recalcando que “no tengo por costumbre buscar reuniones con ningún gobierno. A mí se me informó de que había interés de mantener esa reunión. Me trasladé a Colombia, tuvimos la reunión y regresé a España. Es una cosa que hago habitualmente en mi práctica profesional en distintos países. Me reúno con autoridades, me reúno con tribunales. Para mí no hay nada anormal ahí. Lo anormal es que lo nieguen”. (Lea también: Los contactos secretos entre la DNI, emisarios del Gobierno Petro y ‘Papá Pitufo')

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Sobre quién lo buscó para el encuentro, dijo que “es secreto profesional, no le puedo dar la mitad de la pista, o un cuarto de la pista, o un octavo de la pista”.

Sin embargo, reveló que le impidieron ingresar a Colombia “después de esa reunión”. Señaló que “después de esta reunión fui llamado nuevamente para ir a Colombia y en el aeropuerto se me impidió el ingreso. Lo que dice el papel básicamente es por razones de seguridad del Estado”.

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Ese regreso a Colombia, explicó, era para ir a la Fiscalía. “La misma mañana que yo llegaba tenía una reunión al mediodía con Fiscalía, que hubo de suspenderse porque yo fui inadmitido”, y se preguntó si “¿será que no le interesaba a alguien en el gobierno que yo me reuniese con la Fiscalía? Es una pregunta que deberían responder quienes impidieron que yo ingresase en Colombia”.

Sobre las denuncias que hizo el presidente Gustavo Petro respecto a que algunos agentes aprovecharon la situación para pedir dinero, Boye manifestó que estuvo “en dos reuniones, en ninguna de esas reuniones se ha hablado de lo que dice el presidente Petro. En las reuniones que yo he estado nunca”.

“Él sabrá, porque en una reunión estaba él”, pero “yo sé que eso no ha sucedido, eso es lo que sé”, añadió.

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