Piloto se lanzó desde una avioneta mientras daba clase a su alumna y murió: "Problemas personales".

La Justicia en Argentina investiga la muerte de Leandro Bertazzo, un instructor de vuelo de 42 años que el pasado sábado se lanzó desde una avioneta en pleno vuelo sobre la provincia de Córdoba. El hecho ocurrió mientras impartía una clase a una alumna de 22 años, quien logró mantener el control de la aeronave y aterrizar sin sufrir lesiones.

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Bertazzo, piloto profesional que aspiraba a incorporarse a una aerolínea comercial, viajaba a bordo de un avión biplaza Cessna 150 cuando, según las primeras reconstrucciones, se despidió de la joven, abrió una de las puertas laterales y se arrojó al vacío desde una altura superior a los 200 metros.



La estudiante informó de inmediato la situación a la torre de control del aeródromo desde donde ambos habían despegado y, minutos después, consiguió aterrizar de manera segura.

Las autoridades judiciales federales de Córdoba intentan establecer qué motivó la decisión del instructor. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural cercana a la localidad de Toledo.



Piloto que se lanzó de avión en Argentina "tenía todos los controles"

Flying Parrot, la empresa para la que trabajaba Bertazzo, señaló a medios locales que el piloto tenía al día todos los controles psicofísicos exigidos y que no había mostrado señales que hicieran prever lo sucedido al presentarse a trabajar ese día.



El director de la compañía, Eduardo Álvarez, explicó al diario La Voz del Interior que pudo reconstruir los momentos previos al hecho a partir del relato de la alumna.



"En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto y abre la puerta y se tira. Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar".

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Álvarez también habló con el canal TN y aseguró que mantenía una relación cercana con el instructor. Lo consideraba "un amigo".

Asimismo, relató que tras el aterrizaje de la joven tomó otra aeronave para recorrer la ruta realizada por el vuelo de instrucción e intentar determinar el punto donde había caído Bertazzo, información que posteriormente fue comunicada a las autoridades.

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La alumna, aún conmocionada por lo ocurrido, manifestó inicialmente que creyó que se trataba de una maniobra planificada y que su instructor había saltado utilizando un paracaídas.



Piloto fallecido había acudido al psiquiático, según familiares

Según reveló Álvarez durante una entrevista con TN, familiares de Bertazzo le comentaron después de la tragedia que tiempo atrás había acudido a una institución psiquiátrica para recibir atención profesional y que atravesaba "problemas personales".

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar si existían antecedentes que puedan ayudar a entender lo ocurrido.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE