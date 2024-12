Abuelito llora porque sus hijos no lo visitaron en el asilo en Navidad: "Quisiera estar con ellos"

En las festividades de final de año es común que muchas personas se reúnan en familia a celebrar esta especial temporada. Aunque para muchos son momentos de felicidad, otros padecen al ser olvidados por sus seres queridos, como es el caso de Víctor Domínguez, un abuelito que pidió estar acompañado de sus hijos en Navidad.

Hace unos días, la cadena HCH de Honduras visitó el asilo del Hospital San Felipe. Allí se encontraron con don Víctor Armando Domínguez, quien desde el mes de abril está en este lugar. Contó que, antes de enfermar, laboraba como locutor en Radio Atenea.

Vestido con un saco marrón, un sombrero negro y con la barba blanca, comentó emotivo que su deseo previo a la Navidad era que alguno de sus 6 hijos compartieran un tiempo con él. Antes de siquiera poder hablar, las lágrimas le inundaron la mirada.

"Yo quiero que ellos vengan, quisiera estar de nuevo con ellos. Yo nunca fui un mal padre para ellos y siempre pidiéndole a Dios que me dé larga vida y, si me ha de quitar, que me quite ligerito", expresó en medio de sollozos ante las cámaras.

Incluso la presentadora admitió que era difícil no sentirse conmovidos por este desgarrador caso, por lo cual hacían extensivo el llamado a la familia Domínguez para acercarse al asilo a pasar un tiempo con el abuelito.

Cercanos al adulto mayor dijeron que este no sabe cómo llegó al asilo, preguntándose constantemente por qué está ahí. Recordó que, cuando eran pequeños, solía jugar y disfrutar del tiempo con sus hijos.

Redes apoyan al abuelito

La historia de Víctor Domínguez movió las fibras de los corazones de usuarios de redes sociales, quienes señalan que les parece increíble que ninguno de los 6 hijos del hombre se acerque a pasar un momento con él.

"Son 6 hijos, es duro llegar a este punto y haber luchado todo una vida para que los hijos ignoren a sus seres queridos", "Está noticia como me rompió el corazón, mirarlo a él, yo como desearía tener mi papito y el que lo tiene, no lo valora" y "Yo lo conocí en el Hospital del Sur, allí permaneció por varios días y solo se la pasaba llorando por sus hijos que lo abandonaron", algunos de los comentarios que desató el clip.

