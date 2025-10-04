Actor de Rápido y Furioso fue detenido por crueldad animal: ¿qué tienen que ver sus cuatro perros?

Medios estadounidenses informaron que el actor de la película Rápido y Furioso Tyrese Gibson fue detenido por las autoridades. Al artista le había dado una fecha límite para que se entregara voluntariamente, pero inicialmente no lo hizo, pero finalmente se entregó y quedó privado de la libertad en una cárcel del condado de Fulton, en Georgia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, los cuatro perros de Gibson atacaron al perro del vecino hasta matarlo. Al actor lo acusaron del delito de crueldad animal. Sin embargo, horas después de entregarse fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares (casi 78 millones de pesos colombianos).

Los caninos del actor, supuestamente, mataron a Henry, un perro cavalier King charles spaniel de 5 años, el pasado 18 de septiembre. Los cuatro cane corsos fueron captados por cámaras de seguridad deambulando por el jardín de la casa del vecino del actor y ladrando.



Actor Tyrese Gibson dejaba a sus perros sueltos, según denuncias

De acuerdo con el medio CBS, días antes de los hechos y previo a lo sucedido la oficina del Sheriff de Fulton había recibido una serie de denuncias en las que aseguraban que los perros del actor de Rápido y Furioso andaban sueltos.



Gibson entregó a sus cuatro perros a las autoridades y retardó su propia entrega, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.

Publicidad

"Había un pequeño bulto de pelo, era una pelusita blanca", dijo Harrison Parker, el dueño de Henry, al medio Fox 5 Atlanta tras encontrar el cuerpo de su perro en el jardín delantero. "En la oscuridad, casi no lo podía creer. Fue horrible. Perdí a mi mejor amigo de la peor manera”.



Por su parte, el actor de Rápido y Furioso mencionó que adquirió a los perros hace menos de cuatro años porque unos “acosadores” lo estaban molestando. "Su única motivación para traer estos perros a su vida fue proteger a su familia y brindarle tranquilidad", aseguró el abogado del artista.

Publicidad

Finalmente, el abogado del actor manifestó, además, que “El sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente. Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo. Tan pronto como supo lo que había sucedido, tomó inmediatamente la increíblemente difícil decisión de reubicar a sus dos perros adultos y sus tres cachorros en hogares seguros y amorosos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias