Actor de Rápido y Furioso fue detenido por crueldad animal: ¿qué tienen que ver sus cuatro perros?

Actor de Rápido y Furioso fue detenido por crueldad animal: ¿qué tienen que ver sus cuatro perros?

Luego de que sucedieron los hechos, el actor entregó a sus mascotas ante las autoridades, pero atrasó su entrega, por lo que se emitió una orden de captura en su contra.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de oct, 2025
Actor de Rápido y Furioso fue detenido: ¿qué tienen que ver sus cuatro perros?
Tyrese Gibson se entregó ante las autoridades
Redes sociales

