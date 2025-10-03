Deisy se destapó sobre Eleazar tras su salida del Desafío Siglo XXI: habló del "secreto" con Rata

La reciente salida del Desafío Siglo XXI de Deisy, considerada una de las participantes más fuertes del equipo Alpha, ha generado un revuelo significativo en la audiencia y dentro de las casas del programa. Su eliminación en el Box de Muerte no solo fue un momento de alta tensión por sus "errores" en la pista, sino que también ha servido de plataforma para que la deportista revele los detalles inéditos de las fricciones internas y las controversias sentimentales que marcaron su experiencia. En conversación exclusiva con Lo Más Viral de Noticias Caracol, Deisy abordó la polémica asistencia de sus compañeras, sus fallas en la prueba crucial, y ofreció declaraciones contundentes sobre Eleazar y su relación con Rata.

En entrevista, Deisy relató que su salida concluyó inesperadamente, a pesar de que dio todo "hasta que ya el cuerpo no me diera más". La prueba decisiva la enfrentó a Mencho y Tina, donde inicialmente sacó una "gran ventaja". Sin embargo, la tensión del Desafío a Muerte le jugó una mala pasada. Deisy explicó que la ansiedad por culminar el circuito la llevó a un estado de doble ánimo: "Me concentré pero a la vez me desconcentré".

Fue precisamente en el punto donde las desafiantes debían soltar una vara, después de pasar obstáculos y subir una malla, donde la atleta de Alpha cometió su desliz inicial. La concursante "empezó a soltar la vara de Mencho" sin notarlo, y solo cuando había desatado varios nudos, Rata le indicó que estaba en el carril incorrecto. Este error la forzó a recomenzar, permitiendo que Mencho y Tina la alcanzaran en la contienda.



Deisy relató un momento de frustración con Mencho, aunque enfatizó que fueron sus propias fallas las que determinaron el resultado: "Me sacaron mis errores". La molestia radicó en que, tras un acuerdo previo, Mencho no cumplió con su parte. Deisy le había propuesto: "Te levanto el tronco tú pasas el disco y tú me ayudas. Y ella me dice 'Sí sí.' Y en el momento que ya tiene su disco se va", lo cual, según Deisy, fue lo que le causó molestia. No obstante, ella asume la responsabilidad de la derrota, señalando que la desconcentración le pasó factura.

En sus declaraciones resaltó que el impacto de sus fallas fue doble. No solo perdió la considerable ventaja, sino que más adelante, en el pesado arrastre bajo con un tronco, Deisy quedó atrapada. En medio de la angustia, le solicitó auxilio a Tina, quien ya estaba saliendo del obstáculo. Deisy le gritó: "Tina, ayúdame", a lo que la deportista de Alpha le había respondido previamente que se corriera, aunque ya se estaba adelantando un poco. La escena culminó con el lamento de Deisy: "Me dejaste morir". Además de la falta de ayuda, la concursante había olvidado uno de los discos, obligándola a retroceder sola a buscarlo. En retrospectiva, ella reconoció su responsabilidad, señalando que cualquier falta de atención podía resultar perjudicial. Además, la atleta afirma que no culpa a ninguna de sus rivales por el resultado y acepta que las circunstancias se dieron así: Recibo con mucho cariño y saco una gran reflexión de lo que pasó en ese box de muerte. Lo acepto porque así tenía que pasar". La lección que extrajo de la competencia fue "aprender a ser más atenta y controlada en mi vida real", según dijo en entrevista con Lo Más Viral.



Deisy se desahogó sobre lo que piensa de Eleazar tras el ‘Desafío’

Una vez fuera del concurso, Deisy no dudó en abordar las marcadas diferencias y los momentos de tensión que experimentó con Eleazar en Casa Alpha. La concursante afirmó que "Eleazar es conveniente", que "tiene una máscara" y que "predica pero no aplica". Deisy explicó que la confrontación no surgía por odio, sino por situaciones muy particulares que demostraban la incoherencia del participante.



Uno de los principales problemas que Deisy tuvo con Eleazar radicaba en lo que percibía como una actitud "machista". Ella, quien constantemente defendía a sus compañeras, relató un incidente en el que Eleazar, al discutir el tema del chaleco, declaró de forma casual: "Es que las mujeres no tienen por qué meterse en la palabra de los hombres ¿qué patanada es esa?". Deisy argumentó que, dado que el Desafío cuenta con 16 hombres y 16 mujeres, "mujeres y hombres opinan y votan por igual".

Además, Deisy señaló que Eleazar aplicaba la crítica de forma selectiva, dependiendo del género del competidor. Deisy detalló que, si perdían una prueba por error de los hombres, Eleazar minimizaba el hecho diciendo que "todos nos equivocamos"; pero si la derrota era por una mujer, se desataba diciendo: "Es que yo sabía, usted que tenía que hacer, es que las estadísticas no dicen que usted". Estas acciones, sumadas al hecho de que Eleazar ignoraba la voz y el voto del equipo para escoger lo que él quería respecto a la comida, cimentaron la convicción de Deisy de que Eleazar es una persona con una "masculinidad muy marcada ya rayándolo machista".



La verdad sobre Rata: una estrategia intencional

Otro de los grandes focos de atención durante la permanencia de Deisy fue su relación con Rata, un tema que, según la desafiante, fue manejado con deliberación. Al ser consultada directamente sobre si le gusta el participante, Deisy respondió sin rodeos: "Creo que la pregunta sobra, sí".

No obstante, esta afinidad no fue transparente en la casa. Deisy explicó que la controversia que generaba con sus comentarios y negaciones era totalmente "intencional". La razón detrás de esta estrategia era el ambiente hostil generado por sus compañeros, quienes le lanzaban "comentarios despectivos de él", lo que solía terminar en altercados. Para evitar estas situaciones, Deisy tomó una decisión firme: "A mí lo que me pregunten yo lo voy a negar". Su lógica era simple: la vida sentimental es un asunto privado, y se preguntaba "¿para qué yo decirles qué siento? si me gusta, si no me gusta, si es estrategia, si no estrategia, ¿para qué?".

Deisy subrayó que esta falta de claridad solo aplicaba a la casa. La única persona a la que le debía "transparencia total" era a Rata. Rata siempre estuvo al tanto de que ella negaba las cosas internamente. Respecto al futuro de la relación, Deisy mantiene una postura abierta, aunque prudente. Dado que Rata sigue en competencia, ella no quiere "montar en la nube que no es, sin embargo si estoy abierta a que tengamos una conversación o miremos qué va a pasar después de todo esto. Ya veremos".

