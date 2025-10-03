En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Video: propuesta de matrimonio sorprende en el concierto de Camila en Bogotá

Video: propuesta de matrimonio sorprende en el concierto de Camila en Bogotá

Una pareja se llevó el protagonismo durante el concierto de Camila al comprometerse en matrimonio durante la presentación de la banda, generando una ovación masiva.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Video: propuesta de matrimonio sorprende en el concierto de Camila en Bogotá
El momento exacto en el que una pareja se comprometió en el concierto de Camila.
Instagram: @conciertoscolombia.oficial

