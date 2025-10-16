En vivo
Estados Unidos anuncia cuantiosa multa que recibirán quienes crucen ilegalmente frontera con México

Estados Unidos anuncia cuantiosa multa que recibirán quienes crucen ilegalmente frontera con México

Estados Unidos impondrá multa económica a quienes crucen ilegalmente la frontera desde México, como parte del nuevo endurecimiento migratorio anunciado por el gobierno de Donald Trump.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2025
Trump ha militarizado la frontera de Estados Unidos con México.
Trump ha militarizado la frontera de Estados Unidos con México.
AFP

