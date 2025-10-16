Carlos Vargas, famoso presentador de Caracol, fue robado en Chapinero: así ocurrieron los hechos

La inseguridad en Bogotá volvió a ocupar el centro de la atención pública luego de que Carlos Vargas, uno de los presentadores del programa de entretenimiento 'La Red', denunciara haber sido víctima de un asalto en Chapinero. El incidente tuvo lugar el lunes festivo 13 de octubre y fue reportado por Vargas, utilizando la cuenta oficial de Instagram del programa.



¿Cómo robaron a Carlos Vargas?

De acuerdo con la publicación, Vargas se encontraba transitando por una zona concurrida en compañía de un amigo cuando se produjo el robo. El comunicador relató que él y su acompañante escucharon un ruido detrás de ellos. Cuando su amigo intentó voltear para identificar la fuente de la "bulla", un delincuente se acercó rápidamente, intimidando al acompañante antes de dirigirse directamente a Vargas.

El asaltante portaba un cuchillo con el que amenazó al presentador diciéndole "deme el teléfono y deme la clave". Ante la situación de peligro, y priorizando su seguridad y la de su compañero, Carlos Vargas optó por entregar el dispositivo móvil. "Yo quedé pálido y mi amigo, que no es de Bogotá, quedo pálido también" agregó.

Afortunadamente, el acto de hurto no resultó en ningún tipo de lesión física para Vargas ni para su acompañante. Al relatar lo sucedido, Vargas mencionó encontrarse totalmente incomunicado, sin acceso a redes sociales ni a WhatsApp. La situación se complicó aún más dado que había perdido su cédula días antes del robo, llevándolo a comentar entre risas que se encontraba "N.N" en estos momentos.



Este asalto a una figura pública no es un hecho aislado en la capital colombiana. Recientemente, se reportó un caso similar que afectó a Juan Fernando Sánchez, actor de la producción 'Escupiré sobre sus tumbas', lo que subraya una problemática recurrente de inseguridad que afecta tanto a ciudadanos comunes como a celebridades.



Reacciones luego de la denuncia

La denuncia de Vargas provocó diversas reacciones en las redes sociales, donde los comentarios reflejaron una creciente preocupación ciudadana. En la publicación se puede leer mensajes de apoyo al comunicador como: "Que rabia Carlitos, lo importante es que no te pasó nada", "me encanta que Carlitos le sonríe a los problemas", "qué vaina, lo material se recupera, es mejor entregar y listo, lo importante es que no te hicieron nada", "esa es la actitud bendiciones". No obstante, también hay comentarios donde se expresa la preocupación por la seguridad del sector, como "Chapinero se ha vuelto peligroso y ni el alcalde mayor ni el menor hacen nada la inseguridad está a la orden", "A quien no han robado en Bogotá".

El incidente de Carlos Vargas, ocurrido en una concurrida de Bogotá, sirve como un recordatorio de los desafíos de seguridad que enfrentan los residentes de la capital.

