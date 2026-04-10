Así es la vida del único colombiano en la Guardia Real Británica: se hizo viral por video de su mamá

En Londres, una escena rompió la tradicional sobriedad británica para volverse un fenómeno global a través de las redes sociales. Carolina Duque Gómez, una colombiana radicada en el Reino Unido desde 1998, decidió que el mundo debía saber quién era uno de los jóvenes que montaba guardia frente a los turistas: su hijo, John Sebastián Duque Gómez, el único colombiano que hoy forma parte de la Guardia Real Británica.



La historia del video viral

El 14 de marzo, justo un día antes del Día de la Madre en Londres, Carolina llegó al puesto de guardia de su hijo con un cartel que decía "Él es mi hijo". Según relató Carolina, la idea surgió tras ver a un padre hacer algo similar un año antes, y fue el propio John Sebastián quien la animó a hacerlo: "Yo fui el que le di la idea, la verdad", confesó el joven soldado en diálogo con Noticias Caracol.

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El video capturó la esencia del amor de una madre y la disciplina de un hijo que, pese a la emoción, no podía romper su postura. Carolina explicó que decidió realizar esta acción porque "una mamá no necesita permiso para sentirse orgullosa de su hijo". La reacción de la gente presente en el momento fue de "shock" y muchos sacaron rápidamente sus celulares para grabarla.

Para Carolina, ver a su hijo en esa posición es la culminación de un camino de sacrificios como migrante. Aunque inicialmente no le convencía la idea de que John entrara al ejército por temor a los conflictos bélicos, decidió apoyarlo incondicionalmente. "Para mí es como un descanso, está haciendo algo bien, que no está haciendo cosas en la calle", aseguró la mujer que lidera una pequeña empresa de fajas y productos colombianos en Londres.



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Por su parte, John Sebastián sintió un inmenso respaldo al ver a su madre frente a él durante su turno: "Sentí orgullo. Estaba feliz de verla y vi la felicidad que tenía mi mamá también". A pesar de los comentarios de sus compañeros, quienes bromearon sobre lo joven y guapa que se ve Carolina en el video, John mantiene su enfoque y su orgullo por representar a Colombia en un entorno tan tradicionalmente británico.

El impacto del video superó cualquier expectativa. En cuestión de horas, las imágenes cruzaron el océano y llegaron a Colombia, donde el apoyo ha sido masivo. "El amor de Colombia es lo que la verdad me ha impactado más", dice Carolina, quien decidió vestir la camiseta de la selección para el video como símbolo de las puertas que le ha abierto su nacionalidad.



¿Cómo es la vida del joven colombiano en la Guardia Real Británica?

John Sebastián, de 22 años, lleva tres años en el ejército y decidió especializarse en la Guardia Real, una posición que requiere un entrenamiento arduo y una disciplina de hierro. Ser parte de este cuerpo de élite no es solo cuestión de estética; implica cuidar de animales majestuosos pero impredecibles. "Lo más difícil es el entrenamiento, se demora mucho. Uno tiene que aprender muchas cosas más que todo con caballos, montarlos bien y cuidarlos", explicó.

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Sus funciones incluyen la custodia diaria de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. y la participación en eventos estatales de gran magnitud, como el cumpleaños del Rey o visitas de mandatarios extranjeros. Sin embargo, la labor tiene desafíos físicos y logísticos que no se ven en las fotos. "Lo más duro de hacer guardia para mí son los turistas, a veces no se comportan bien entonces trae estrés. También quedarse quieto le empieza a doler el trasero, la sangre se le para en un lugar", comentó con honestidad sobre las largas horas sobre el caballo.



Los planes a futuro de la familia

A pesar de haber alcanzado una meta que pocos logran, John Sebastián tiene claro que su ciclo en la Guardia Real está por concluir. Con solo un mes restante en su servicio actual, sus planes a futuro apuntan a reconectar con su origen. "Ya cumplí mi sueño de estar en el ejército... ya pronto me saldré... estaba pensando ir a Colombia a conocer mis raíces", afirma el joven. Carolina, aunque lo apoyará en su viaje al Valle del Cauca para visitar a sus abuelos, planea permanecer en Londres, donde ha construido su vida y sus responsabilidades.

Esta historia es más que un video viral; es el testimonio de una familia colombiana que, con disciplina y amor, ha logrado destacar en uno de los escenarios más exigentes del mundo, recordando que, sin importar el uniforme o la distancia, las raíces y el orgullo de una madre siempre encuentran el camino para brillar

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.