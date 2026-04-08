Video| Madre colombiana es sensación en redes tras gesto a su hijo, miembro de la Caballería Real

En uno de los escenarios más emblemáticos del Reino Unido, una escena sencilla, pero profundamente emotiva, logró captar la atención de miles de personas en redes sociales. En medio de la solemnidad de la Household Cavalry, en Londres, una madre colombiana decidió hacer visible un sentimiento universal: el orgullo por su hijo.



Sonriente, vestida con la camiseta de la Selección Colombia y sosteniendo un letrero con el mensaje “this is my son” (este es mi hijo), Carolina Duque se convirtió en protagonista de un momento que rápidamente se viralizó. Su hijo hace parte de la Caballería de la Casa Real, una de las unidades más prestigiosas del Ejército británico, reconocida por su papel ceremonial y su estricta disciplina.

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El gesto no pasó desapercibido. En cuestión de horas, el video, compartido tanto por la institución como por la propia Carolina, acumuló cientos de miles de reproducciones y comentarios cargados de admiración y empatía. Más allá de la escena, lo que realmente tocó a los usuarios fue la historia detrás de esa imagen.

Carolina no buscaba protagonismo. Su intención, como ella misma lo explicó, era mucho más personal y genuina: expresar, sin filtros, el orgullo que siente por su hijo y acompañarlo.



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¿Por qué lo hizo?

La propia Carolina decidió contar los motivos que la llevaron a realizar este gesto, en un video que también compartió en sus redes sociales.

“Hola chicos, mi nombre es Carolina y soy la mamá del soldado que hace el cambio de guardia en Londres. Y hoy estoy aquí porque les quiero contar (…) por qué decidí ir con el letrero el día que mi hijo estaba haciendo guardia”, inicia su relato.

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Según explicó, todo se remonta a un episodio ocurrido un año atrás. “Resulta que hace un año un señor fue con un letrero cuando mi hijo estaba haciendo guardia y decía ‘I’m his dad’”, contó. La situación, que en su momento generó múltiples reacciones en redes sociales, dejó una sensación particular en Carolina, pues según dio a entender en su relato, el hombre no es el padre de su hijo.

“Yo me puse a mirar todos los comentarios y es súper increíble la forma de cómo la gente comenta agradeciéndole, felicitándolo (…) y le creen de que sí es el papá”, agregó. Sin embargo, al contrastar esa experiencia con la recepción de sus propias publicaciones, notó una diferencia.

“Pero cuando pusieron los posts míos y yo me puse a ver los comentarios, a mí sí no me creían”, dijo.

Lejos de generar molestia, ese episodio fue el impulso para tomar una decisión. Carolina quiso dejar claro, sin espacio a dudas, el vínculo que la une con su hijo y, sobre todo, hacer visible su admiración.

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“Yo esto no lo hice por views, yo no lo hice por fama, yo solamente lo hice porque una mamá no necesita permiso para sentirse orgullosa de su hijo”, afirmó.

El momento no solo generó reacciones en Colombia, sino también entre usuarios de distintas partes del mundo. Muchos destacaron la autenticidad del gesto y la manera en que representa un sentimiento compartido por miles de familias.

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“Perdona querida… es nuestro hijo. Ese hijo tuyo es el orgullo de todas. Si una madre siente orgullo, todas lo sentimos”, escribió una usuaria, en uno de los comentarios más destacados.

Hoy, su gesto sigue circulando en redes sociales como un recordatorio de que los vínculos más simples, pero también los más profundos, son capaces de conectar con miles de personas, sin necesidad de artificios ni pretensiones. Porque, como ella misma lo dijo, el orgullo de una madre no necesita explicación, mucho menos permiso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co