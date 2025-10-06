Así fue como mujer dice haber descubierto que su novio era su hijo biológico

En redes sociales circula el testimonio de una mujer que, con evidente conmoción, narró un hecho que transformó por completo su vida. La protagonista, de 34 años y residente en Brasil, explicó que sin saberlo inició una relación sentimental con su propio hijo, a quien había dado en adopción cuando era apenas una niña. "Esta noche me enteré de que estaba saliendo con mi hijo biológico", comenzó diciendo en el video que se volvió viral.

Según contó en un video que rápidamente comenzó a difundirse en distintas plataformas digitales, todo ocurrió después de que ella conociera a un joven durante una reunión social en la ciudad de Goiânia. Desde el primer encuentro, aseguró, ambos sintieron una conexión inmediata que los llevó a mantener una relación estable durante varios meses.



Mujer asegura que descubrió que su novio es su hijo biológico

La mujer relató que su embarazo ocurrió cuando tenía 12 años y que el padre del bebé era su entonces novio, de 16. En ese momento, sus padres decidieron intervenir y tomaron la determinación de entregar al recién nacido a la familia del adolescente, argumentando que ella no tenía la edad ni las condiciones necesarias para hacerse cargo de un hijo.

"Me quedé embarazada a los 12 años. Mi exnovio tenía 16. De niña, mis padres no querían que me hiciera responsable de mi hijo. Así que decidieron tenerlo y dárselo a la familia de mi exnovio para que lo cuidaran. Esto generó mucha tensión entre las familias. Y cuando nació mi hijo, se acabó. Nunca volví a tener contacto. Seguí con mi vida plena", indicó la mujer.



La joven aceptó la decisión y, tras el parto, perdió todo contacto con el bebé. Creció, estudió y formó su vida lejos de aquel episodio, del que poco se hablaba en su entorno familiar. "Fue una etapa muy difícil, pero traté de seguir adelante", afirmó en el video. Años después, ya en la adultez, conoció a un hombre con quien comenzó a salir con frecuencia.

Al inicio, las conversaciones giraban en torno a temas comunes: trabajo, intereses personales, planes de vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notar coincidencias en sus historias familiares. Él mencionó que había sido adoptado y que no tenía información sobre su madre biológica, mientras que ella le confesó que, siendo niña, había tenido que dar en adopción a su hijo.



"Qué locura. Acordamos que conocería a sus padres y dijo que tiene una madre de acogida, que lo crio desde que tenía 7 años. Es muy cercano a sus abuelos, así que todos cenarían, y yo iba a conocer a su familia. Cuando llegamos allí, su abuela me recibió enseguida, y me quedé en shock", relató la mujer.



La mujer decidió hacerse una prueba de ADN que confirmó sus sospechas

"Era una conversación que parecía normal, pero había cosas que no cuadraban. Los lugares, las fechas, los nombres. Todo coincidía demasiado", comentó la mujer en su grabación. Finalmente, y movidos por la duda, decidieron someterse a una prueba de ADN. El resultado, según ella misma relató, confirmó que el joven era su hijo biológico. "Cuando recibimos el resultado, sentí que el mundo se me caía encima. No podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé paralizada", dijo entre lágrimas.

La mujer explicó que la confirmación se produjo poco antes de que fuera a conocer a la familia del joven. De hecho, contó que la primera persona en reconocerla fue la abuela del muchacho. La mujer explicó que su intención al contar la historia no era buscar fama ni generar polémica, sino expresar el dolor y la confusión que atraviesa. "Yo no sabía. Si lo hubiera sabido, jamás habría permitido que algo así sucediera. Estábamos tan felices", expresó al final del video.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co