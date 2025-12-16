En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Reforma a la salud se hunde en Comisión Séptima del Senado de la República: ¿por qué?

Reforma a la salud se hunde en Comisión Séptima del Senado de la República: ¿por qué?

Fueron ocho votos los que terminaron por hundir la reforma en tercer debate. El proyecto permaneció en la comisión durante varios meses porque estaba atado a la reforma tributaria, la cual también se cayó en el Congreso.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de dic, 2025
Proyecto de la reforma a la salud se hunde en tercer debate: esto se sabe

