Reforma a la salud se hunde en Comisión Séptima del Senado de la República: ¿por qué?

En la mañana de este martes 16 de diciembre la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió en la Comisión Séptima del Senado de la República. El proyecto de ley estuvo varios meses en la comisión a la espera de que en el Congreso se aprobara la reforma tributaria o ley de financiamiento, la cual también se cayó el pasado 9 de diciembre. Fueron ocho votos los que este martes terminaron de hundir una de las reformas bandera del Gobierno nacional y que buscaba cambiar el sistema de salud.



¿Quiénes hundieron la reforma a la salud?

Los senadores que hundieron la reforma a la salud fueron: Alirio Barrera y Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Nadia Biel, del Partido Conservador; Miguel Ángel Pinto, del partido Liberal; Ana Agudelo, del partido Mira; Norma Hurtado, del partido de la U; Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres y Berenice Bedoya, del partido ASI.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, los senadores que buscaban la aprobación de la reforma fueron Fabián Díaz, del Partido Verde; Ferney Silva y Wilson Arias, del Pacto Histórico; Martha Peralda, del Partido Mais y Omar Restrepo, del Partido Comunes.

Esta es la segunda oportunidad en la que esta reforma se cae en Comisión Séptima del Senado de la República, por lo que el ptoyecto quedó archivado.